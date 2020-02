Epic Games Store verschenkt Assassin's Creed Syndicate und Faeria

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 27. Februar gleich zwei interessante Spiele für den PC. Zum einen gibt es das Action-Adventure "Assassin's Creed Syndicate" , zum anderen das Strategie-Kartenspiel " Faeria " kostenlos.

Epic Games Store

Assassin's Creed Syndicate gibt es dabei in der Standard-Version kostenlos - man spart sich damit schon einmal 39,99 Euro, denn das ist der reguläre Preis für das bekannte Spiel im Epic Games Store. Assassin's Creed Syndicate führt den Spieler in das London des 19. Jahrhunderts. Man schlüpft in die Rolle von Jacob Frye und muss die Stadt aus den Fängen der Templer befreien. Die Standard Edition ist derzeit kostenlos, weitere Add-Ons und einen Season-Pass kann man sich dazu kaufen.Faeria gibt es ebenfalls in der Basis-Version kostenlos (regulärer Preis 19,99 Euro). Epic Games bietet zudem auch für dieses Spiel ein paar Add-Ons an, die teilweise um bis zu 40 Prozent reduziert sind. Laut Beschreibung ist Faeria ein einzigartiges Strategiespiel mit einem dynamischen Spielbrett in einem bunten Fantasy-Universum.Die Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac bereit.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 27. Februar 16.59 Uhr. Im Anschluss wird dann das kurzweilige Erkundungsspiel "InnerSpace" gratis zu haben sein.