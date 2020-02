Epic Games Store verschenkt zwei PC-Versionen beliebter Brettspiele

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 13. Februar gleich zwei interessante Spiele für den PC. Zum einen gibt es den Klassiker "Carcassonne" , zum anderen das ebenfalls adaptierte Brettspiel " Ticket to Ride " kostenlos.

Ticket to Ride

Und so funktioniert es

Als nächstes folgen "Kingdom Come: Deliverance" und "Aztez" gratis

im Epic Games Store

im Epic Games Store

Epic Games Store

Mit diesen beiden bekannten "Gesellschafts­spielen", die für den PC in eine neue Form gegossen wurden, gibt es garantiert ein paar Stunden kurzweiligen Spielspaß für die Familie.Carcassonne gibt es dabei in der Basis-Version kostenlos (regulärer Preis 9,99 Euro), dazu gibt es bei Epic Games derzeit aber auch noch ein paar Add-Ons für jeweils 3,99 Euro. Carcassonne ist ein klassisches Legespiel, das bei Epic jetzt in einer 3D-Version zu haben ist. Das Spiel spielt in Südfrankreich, wobei man Städte mit Städten, Straßen mit Straßen und so weiter verbinden muss.Nun kann man das Spiel bis zum 13. Februar kostenlos im Epic Games Store bekommen.Ticket to Ride gibt es ebenfalls in der Basis-Version kostenlos (regulärer Preis 9,99 Euro). Epic Games bietet zudem auch für dieses Spiel ein paar Add-Ons für jeweils 3,99 Euro an. Laut Beschreibung ist Ticket to Ride ein rundenbasiertes Strategie-Spiel, das Groß und Klein gleichermaßen fasziniert.Die Spiel stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzung findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden.Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac bereit.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 13. Februar 16.59 Uhr. Im Anschluss soll es dann gleich wieder zwei Gratis-Spiele geben: "Kingdom Come: Deliverance" und "Aztez"