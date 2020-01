Windows 7: Wie lange die Antiviren-Hersteller noch Schutz bieten

Vor zwei Wochen gab es das letzte Mal ein Sicherheits-Update für Windows 7, fortan erhält man keine Patches mehr (sieht man von einer Ausnahme ab). Doch ungeschützt ist man nicht zwangsläufig, denn die meisten Antiviren-Hersteller lassen das OS nicht sofort fallen.

Wie man Windows 7 absichern kann

AhnLab: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre AVG & Avast: kein Support-Ende gemeldet, min. noch 2 Jahre - weitere Details

kein Support-Ende gemeldet, min. noch 2 Jahre - weitere Details Avira: Support endet im November 2022 - weitere Details

Support endet im November 2022 - weitere Details Bitdefender: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre - weitere Details

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre - weitere Details Bullguard: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Carbon Black: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre ESET: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre FireEye: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre F-Secure: kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021

kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021 G Data: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Ikarus: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Kaspersky: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre K7 Computing: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre McAfee: kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021

kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021 Microsoft (Security Essentials): Support-Ende für Programm-Updates, nur noch Signatur-Updates (ohne Enddatum) - weitere Details

Support-Ende für Programm-Updates, nur noch Signatur-Updates (ohne Enddatum) - weitere Details Microworld: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre PC Matic: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Quickheal: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Seqrite: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Sophos: Support On-premise bis Dezember 2020, Cloud-managed bis Juni 2021

Support On-premise bis Dezember 2020, Cloud-managed bis Juni 2021 Symantec / NortonLifeLock: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre ThreatTrack / Vipre: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre TotalAV: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 1 Jahr

kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 1 Jahr Trend Micro: kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre - weitere Details

Das Magdeburger Sicherheitsinstitut AV-Test ist bekannt für seine regelmäßigen Tests von Antivirenlösungen, dabei sieht man sich immer wieder alle nur denkbaren Plattformen an. Aktuell beschäftigt man sich mit einem System, das nun offiziell als veraltet gilt, nämlich Windows 7.AV-Test hat sich dazu in einem Blogbeitrag diverse Aspekte angesehen, alle beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Sicherheit. Dazu zählen etwa eine nähere Erläuterung des kostenpflichtigen Support-Programms für Unternehmen (Extended Security Updates; ESU), Browser-Unterstützung und das nach wie vor mögliche kostenlose Upgrade auf Windows 10 Die Magdeburger Sicherheitsforscher wollten dabei aber auch speziell wissen, welche AV-Suiten auch in den nächsten Monaten und Jahren Schutz für Windows 7 bieten werden. Hintergrund: So mancher ist aufgrund etwa alter Spezial-Software auch nach dem Support-Ende auf Windows 7 angewiesen, kann sich aber womöglich kostenpflichtigen Support nicht leisten. In diesem Fall stellt ein gute Antiviren-Software das Minimum dar, allerdings betont auch AV-Test, dass man nach Möglichkeit auf Windows 10 wechseln sollte.Dennoch hat man bei allen Herstellern nachgefragt, wie lange der Support noch läuft und das ist das Ergebnis (Stand 27. Januar 2020). Die gute Nachricht: Die meisten Anbieter lassen Windows 7 nicht fallen.