Petition gestartet: Windows 7 soll zu freier Software werden

Die Free Software Foundation (FSF) hat eine neue Petition gestartet, mit der man Microsoft zu einem höchst ungewöhnlichen Schritt bewegen will: Der Softwarekonzern soll das "alte" Windows 7 unter eine Open-Source-Lizenz stellen und den Code offenlegen.

Noch immer über 30 Prozent Anteile

Unter dem Motto " Upcycle Windows 7 " wirbt die FSF seit kurzem um Unterschriften von Unterstützern, um ihre Petition voranzubringen. Microsoft könne damit eine Historie von zehn Jahren aus Versuchen, die "Bildung zu vergiften", "Angriffen auf die Privatsphäre" und der "Bedrohung der Sicherheit der Nutzer" wiedergutmachen.Man fordere Microsoft auf, Windows 7 als freie Software zur Verfügung zu stellen, so dass die Software von einer breiten Gemeinschaft zu Lernzwecken genutzt und verbessert werden kann, so die Autoren der Petition. Als freie Software könne Windows 7 weiter leben und müsse nicht "sein Ende erreicht" haben. Stattdessen könne es studiert, verändert und geteilt werden.Darüber hinaus könne der Softwarekonzern damit beweisen, dass man die Interessen und Freiheiten der Nutzer respektiere und sie nicht einfach zum Upgrade auf das neueste Be­triebs­sys­tem zwinge. Hinzu komme, dass Microsoft durch die Veröffentlichung des Codes von Win­dows 7 belegen könne, dass man den Re­spekt vor den Nutzern und ihrer Freiheit nicht nur als Marketing-Konzept betrachte.Das Ziel der Petition ist es, zunächst 7.777 Unterzeichner zu gewinnen, um damit zu be­le­gen, dass tatsächlich ein Interesse an der Offenlegung des Quellcodes von Windows 7 besteht. Das Betriebssystem erhielt vor knapp zwei Wochen zum letzten Mal auf breiter Front Updates, womit der offizielle Support nach mehreren Verlängerungen nun endgültig be­en­det ist. Auch wenn Microsoft keine Updates mehr anbietet, wird Windows 7 derzeit noch immer auf über 30 Prozent der weltweit aktiv genutzten PC-Systeme eingesetzt, so zu­min­dest die Statistik von NetMarketShare