Support-Verlängerung: Bug in Windows 7 wird nun doch bei allen gefixt

Vor rund zwei Wochen hat Microsoft das letzte Mal ein Windows 7-Update veröffentlicht, fortan sollte es Bezahl-Sicherheitsupdates nur noch für Unternehmen geben. Doch dann erlaubte sich der Konzern einen Bug in letzter Minute und muss nun das Support-Ende (einmalig) aussetzen.

Support-Ende ist Support-Ende

Ausnahmen bestätigen die Regel

Konkret ging es dabei einen Fehler, der dazu führt, dass das Einstellen eines Wallpapers, der auf Vollbild gestreckt bzw. skaliert werden soll, zu einem schwarzen Bildschirmhintergrund führt. Diesen hat Microsoft selbst verursacht, weshalb viele forderten, dass man ihn auch wieder patcht.Doch der Redmonder Konzern blieb hart und meinte, dass man diesen Bug zwar fixen werde, aber nur bei Organisationen und Firmen, die Extended Security Updates (ESU) beziehen. Das führte zu viel Kritik, viele meinten, dass man einen derartigen Fehler, für den es auch eine Lösung gibt, auch gefälligst allgemein ausmerzen sollte. Doch Microsoft beharrte auf dem Prinzip, dass es nach dem 14. Januar 2020 keine Updates mehr für normale Anwender geben soll.Erst gestern hieß es dazu, dass man den Bug ausschließlich bei ESU-Kunden beheben wird, man will erst gar nicht Präzedenzfälle schaffen bzw. die eigenen Konsequenz untergraben. Doch das hat sich über Nacht geändert, wie The Verge als erstes aufgefallen ist.Denn aktuell kann man im offiziellen Eintrag zu KB4534310 lesen, dass der Fix allen bereitgestellt wird, die Windows 7 und Windows Server 2008 R2 SP1 installiert haben. Effektiv wird der Support damit also verlängert. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, man kann aber annehmen, dass Microsoft das nach dem Motto "Einmal ist keinmal" durchführt. Man kann also vermutlich ausschließen, dass Microsoft ein zweites Mal ein Auge zudrückt.