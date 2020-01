Die Kuchen sind zurück! Chrome und Firefox gratulieren Microsoft Edge

Es gab früher die Tradition, dass sich konkurrierende Browser-Entwickler gegenseitigen Kuchen bzw. Torten schickten, wenn es die Ver­öf­fent­li­chung einer neuen Browser-Version zu feiern gab. Zuletzt ist dieser durchaus nette Brauch eingeschlafen, nun gab es aber ein Comeback.

Google und Mozilla schicken Kuchen nach Redmond

Microsoft Edge - Neuer Browser auf Chromium-Basis

Früher war das Erscheinen einer neuen Browser-Version ein denkwürdiges Ereignis und die Entwickler machten es zu einer Tradition, sich gegenseitig mit Kuchen-Sendungen zu gra­tu­lie­ren. Wir wissen zwar nicht, wie dieser Brauch entstanden ist, er war aber eine nette Geste im ansonsten knallharten Software-Geschäft.Allerdings haben die großen Browser vor vielen Jahren auf Versions­ver­öf­fent­li­chungen alle paar Wochen (in der Regel sechs) umgestellt, das hätte zu einem Kuchen-Overkill geführt. Das war auch das Argument bei der Quasi-Abschaffung der Kuchen-Tradition.Doch ganz tot ist sie dennoch nicht, so hat Microsoft eine süße Paketsendung von Google erhalten, als man seinen Edge-Browser präsentiert hat, das Chrome-Team gratulierte Mitte 2015 den Kollegen aus Redmond . Und nun war es wieder einmal soweit, Anlass war erneut Microsoft Edge, wie man bei The Verge-Redakteur Tom Warren auf Twitter sehen kann. Microsoft Edge wurde vor kurzem offiziell in der Chromium-basierten Version für die All­ge­mein­heit freigegeben, da überrascht es nicht, dass Google einen Kuchen von Mountain View nach Redmond auf die Reise geschickt hat. Die Kalifornier heißen Edge in Chromium will­kom­men, wie man auf der Leckerei lesen kann.Doch auch von Mozilla gab es einen Kuchen, auf diesem ist oben ein großes Logo von Firefox zu sehen, seitlich ist "Bing it on, Microsoft!" zu le­sen. Das ist ein Wortspiel zu "Bring it on" und der Microsoft-Suchmaschine Bing, was in etwa so viel heißt wie: Wir sind bereit, her damit.Mit dem neuen Edge wird die Konkurrenz im Browser-Geschäft auch zweifellos belebt, der ursprüngliche Microsoft-Browser, der ge­mein­sam mit Windows 10 veröffentlicht wur­de, konn­te einen Marktanteil von etwa fünf bis sechs Prozent sichern, weiter nach oben ging es aber nie. Angesichts der Dominanz von Chrome (seit Monaten rund zwei Drittel) ist aber zu hoffen, dass Chromium-Edge für Bewegung sorgen kann.