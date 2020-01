Chrome "erbt" eine praktische Tab-Funktion von Microsoft Edge

Microsoft bietet seinen Chromium-basierten neuen Edge-Browser seit mitt­lerweile zwei Wochen für alle Nutzer an und der Redmonder Konzern erweist sich auch als besonders aktiv, wenn es um das Teilen eigener Ideen und Entwicklungen geht. Aktuell geht es um Tab-Features.

Bereits Teil des neuen Chrome Canary

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Microsoft steuert seit bereits längerem Ideen und Entwicklungen zu Chromium bei, das ist die Open-Source-Basis von Chrome , auf die nun auch Microsoft Edge zurückgreift. Und der Red­mon­der Konzern ist hier auch besonders aktiv, denn man hat bereits in den vergangenen Wo­chen diverse Edge-Features an Chromium weitergereicht, darunter die bewährte Mi­cro­soft-Sprach­prü­fung, modernisierte Bedienelemente und auch die Sparsamkeit beim Thema Strom.Und der Redmonder Konzern denkt auch nicht da­ran, die Chromium-Mitarbeit einzustellen. Ak­tu­ell ist es das Handling von Tabs, das sich bei Mi­cro­soft bewährt hat und das wird oder könnte es künftig wohl auch in Chrome geben. Denn be­reits zuvor gab es Hinweise darauf, dass Chrome das "(Tab) In neues Fenster verschieben"-Feature von Edge übernimmt, nun gibt es dafür die Be­stä­ti­gung (via MSPowerUser ).Denn der Microsoft-Entwickler Justin Gallagher hat auf Chromium Gerrit vor dem offiziellen Update einen Patch veröffentlicht, diese Option ist nun in der aktuellsten Chrome Canary-Version (81.0.4041.2) auch bereits aktiviert. Ein Nut­zer auf Reddit hat das bereits entdeckt und einen Screenshot gepostet.Ein Auftauchen einer derartigen Funktionalität in der Canary-Version von Chrome ist natürlich keine Garantie, dass sie es auch in die finale Ausgabe schafft, in diesem Fall kann man das aber durchaus annehmen, da das eine kleine, aber sicherlich höchst praktische Anpassung dar­stellt.