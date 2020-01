Erstes Sicherheits-Update für Microsofts neuen Chromium Edge

Der vor kurzem in der finalen Version für alle Nutzer freigegebene neue Edge-Browser hat jetzt sein erstes Sicherheitsupdate bekommen. Die neue Version trägt die Buildnummer 79.0.309.68, das Update wird allen Nutzern empfohlen.

Verteilung noch nicht gestartet

Microsoft Edge - Neuer Browser auf Chromium-Basis

Wer sich bereits die fertige Version von Edge auf Chromium-Basis heruntergeladen hat, bekommt nun ein erstes Update für den Browser. Es handelt sich dabei um die Sicherheits­aktualisierung, die Google für Chrome 79.0.3945.130 veröffentlicht hat. Microsoft legt daher nun mit dem Security-Update für Edge nach. Das Update wird dringend empfohlen, da es unter anderem eine als kritisch eingestufte Schwach­stelle behebt. Dazu folgen zehn als hoch eingestufte Sicherheits­lücken.Eine wichtige weitere Änderung bringt das Update zudem: Microsoft konnte laut Medien­informationen das Problem beheben, dass Nutzer welt­weit nicht ihre gewünschte, sondern eine beliebige Sprach­datei von Edge über die Erst­installation der fertigen Anwendung erhalten haben. Dieses Problem ist in dem neuen Installer auch gefixt.Dneue Aktualisierung wird im übrigens derzeit noch nicht über Windows Update mit an­ge­boten, obwohl Microsoft immer betont hatte, dass der neue Edge als Teil des Betriebs­systems über die automatische Update­funktion und in den Ein­stellungen über Windows Update steuer­bar ist. Aktuell erfolgt das Update über die direkten Einstellungen im Browser­fenster. Dazu geht man auf "Infos über Microsoft Edge " und kann dann dort aktualisieren beziehungs­weise die Versions­nummer einsehen. Die neueste Version ist 79.0.309.68.Microsoft ersetzt den bisherigen Edge-Browser auf der Basis der Eigen­ent­wicklung EdgeHTML nach und nach in den kommenden Monaten bei allen Windows 10-Installationen auto­matisch. Man kann sich den neuen Browser bereits manuell installieren. Er steht derzeit für Windows 7, 8, 8.1 und 10 sowie für iOS, macOS und Android zur Verfügung. In Arbeit befindet sich aktuell noch eine Edge-Version für Linux für Windows 10 für ARM.