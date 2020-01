US-Militär forscht an Gesichtserkennung über 500 Meter und im Dunkeln

Schon die bisher vorhandenen Möglichkeiten zum Einsatz von Gesichts­erkennungs-Systemen bereiten vielen Menschen Sorge - doch es geht immer weiter. Das US-Militär forscht an Technologien, die auf größere Distanzen und im Dunkeln funktionieren.

Rasterfahndung kommt später

Auf kurze Entfernungen funktioniert die Erfassung biometrischer Merkmale bereits bei Nacht, wie verschiedene Smartphone-Modelle zeigen. Auf größere Entfernung kann allerdings nicht mit der gleichen Technik gearbeitet werden. Dem Army Research Lab des US-Militärs wurde deshalb ein Projekt-Budget von 4,5 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um auch Technologien für größere Entfernungen zu entwickeln, berichtet das US-Magazin OneZero Hier geht es dann darum, dass Infrarotkameras zum Einsatz kommen und aus den von ihnen gelieferten Bildern charakteristische Merkmale eines Gesichts herausgearbeitet werden. Ähnlich wie andere Verfahren werden auch dabei einzelne Marker-Punkte genutzt, die bestimmte Proportionen zu einem möglichst eindeutigen Datensatz herunterbrechen.Die Auftragsbeschreibung an die Forscher setzt dabei verschiedene Situationen an, in denen das Verfahren funktionieren soll. Den Auftragebern reicht es natürlich nicht, wenn ein Gesicht erkannt wird, das unter guten Bedingungen direkt in Richtung der Kamera schaut. Das neue Verfahren soll auch Gesichter erkennen, die hinter Autoscheiben, vor hellen Objekten oder in schlechtem Wetter erfasst werden.Das benötigte Erfassungs-System soll möglichst von einer Person problemlos getragen werden können und auf Entfernungen zwischen 10 und 500 Metern funktionieren. Laut der Beschreibung soll es vor allem zum Einsatz kommen, um konkrete Personen identifizieren zu können, die in einem Gebiet erwartet werden. Ein Abgleich mit allgemeinen Datenbanken steht erst einmal nicht an erster Stelle, dürfte aber sicherlich zum erweiterten Funktionsumfang gehören, wenn die Technik erst einmal im Grundsatz funktioniert.