Neuer Panzer: Gesteuert wird per Xbox-Controller, die KI liefern Games

Militärtechnik gilt zwar als eine ganz eigene Kategorie, doch natürlich wis­sen auch Macher von Kampfjets und Panzern, dass viele neue Ent­wick­lun­gen heutzutage im Gaming beheimatet sind. Der vielleicht beste Beweis ist ein Panzer, der für die israelische Armee entwickelt wird.

Junge Soldaten sind mit Controllern vertraut

IAI

The Carmel, der nach dem Karmel-Gebirge in Israel benannt ist, wurde bereits im Vorjahr als Prototyp enthüllt, nun hat die israelische Armee neue Details dazu veröffentlicht. Wie die Washington Post schreibt (via derStandard ), sieht The Carmel von außen wie ein her­kömm­li­ches Kampfgerät dieser Art aus. Betritt man das für urbane Kriegsführung ent­wi­ckel­te Fahrzeug jedoch, dann meint die US-Zeitung, dass das Innenleben an das Ju­gend­zim­mer eines durchschnittlichen Teenagers erinnert.Denn es gibt darin nicht nur einen Panorama-Bildschirm und "Tablet-artige" Geräte zur Än­de­rung der Geschwindigkeit sowie dem Waffenwechsel, sondern auch vertraute Microsoft Xbox-Con­trol­ler . Eine derartige Steuerung ist auch bewusst gewählt worden, denn in der Regel sit­zen in solchen Panzern auch Männer und Frauen im Alter von 18 bis 21 Jahren, Wehr­dienst­leis­ten­de stellen auch einen großen Teil der israelischen Streitkräfte.Der Controller wurde von den Entwicklern der Is­rael Aerospace Industries auch bewusst ge­wählt. Denn ursprünglich kam The Carmel mit ei­nem Jet-artigen Joystick daher, die Tester spra­chen sich aber dagegen aus und meinten, dass sie ein leichteres und flexibleres Steuer­ge­rät bevorzugten.Viele Nutzer hatten weniger Hemmungen, sich mit dem System vertraut zu machen, wenn der Controller zum Einsatz kommt. Das ist nicht die einzige Nähe zum Gaming: Denn The Carmel ar­bei­tet auch mit KI-Technologien und diese basiert zu einem wesentlichen Teil auf StarCraft 2. Dazu kommen auch noch andere Spiele, darunter Doom. Die Games wurden verwendet, um die spezielle KI zu trainieren. Denn im Fall von The Carmel geht es vor allem um Na­vi­ga­tion, Zielerfassung und ähnliches.