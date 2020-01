Patchday: Kumulative Updates für Windows 10 1903 und 1909 sind da

Microsoft hat den ersten Patch-Day im Jahr 2020 mit einem neuen kumulativen Update für die aktuelle Windows 10 Version 1903 aka Mai 2019 Update und Version 1909 aka November Update gestartet. Das Update behebt Sicherheitslücken und bringt Verbesserungen.

Microsoft hat den regulären Januar Patch-Day 2020 mit einem kumulativen Update für das Windows 10 Mai Update aka Version 1903 und Version 1909 November Update eingeläutet. Veröffentlicht wurde das sogenannte B-Update, das also sicherheitsrelevante Änderungen mit sich bringt und daher allen Nutzern dringend empfohlen wird.Soweit bekannt ist, sind nur wenige Änderungen in diesem Patch enthalten. Die neue Build­nummern lauten 18362.592 (für Version 1903) und 18363.592 (für Version 1909). Alle Änderungen führt Microsoft in der Knowledge Base im Eintrag KB4528760 . Bei den sicher­heits­relevanten Änderungen nennt das Unternehmen unter anderem Fehler­behebungen für Windows Server, Windows Engine, Windows Speicher- und Dateisysteme und für Windows Verschlüsselung.Microsoft empfiehlt, dass vorab das neueste Service Stack Update (SSU / KB4528759 ) installiert ist, bevor das neueste kumulative Update (LCU) geladen wird. Wer Windows Update verwendet, erhält automatisch die neueste SSU mit angeboten, wenn es noch nicht installiert ist. Um das eigenständige Paket für die neueste SSU zu erhalten, kann man im Microsoft Update-Katalog danach suchen. Auch das eigenständige Paket für das kumulative Update ist dort zu finden.Dieses Sicherheitsupdate enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören: