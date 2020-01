Windows 7: Google gibt bekannt, wie lange Chrome unterstützt wird

Nächste Woche ist es tatsächlich soweit, der Support für Windows 7 endet. Microsoft veröffentlicht an diesem Tag einen letzten Patch, dann ist aber Schluss. Das bedeutet aber nicht, dass Windows 7 über Nacht verschwindet und das betrifft auch Programme wie Chrome

Am Dienstag, den 14. Januar 2020, geht die Erfolgsgeschichte Windows 7 zu Ende bzw. geht sie in das letzte Kapitel. Denn das am 22. Oktober 2009 veröffentlichte Betriebssystem wird ein letztes Mal von Microsoft mit einem Update versorgt. Support gibt es dann nur noch für Unternehmenskunden und ausschließlich gegen Bezahlung.Das Support-Ende betrifft allerdings in erster Linie das Betriebssystem, denn einzelne Programme laufen nach wie vor. Was den Support betrifft, so gibt es im Fall von einzelnen Anwendungen auch eine längere Gnadenfrist. Das trifft auch bzw. vor allem auf den Browser zu: Google hat nun bekannt gegeben, dass man Chrome für Windows 7 noch 18 Monate lang offiziell unterstützen wird.Google schreibt in einem Blogbeitrag , dass das Migrieren von Betriebssystemen eine Herausforderung ist, Browser seien aber längst genauso kritisch zum Erledigen von Arbeit wie das OS selbst. Das gilt natürlich vor allem dann, wenn man in einem Unternehmen auf die Nutzung solcher Software angewiesen ist.Erwartungsgemäß wird der Suchmaschinenriese deshalb Google Chrome noch 18 Monate lang nach dem End of Life-Datum von Microsoft vollständig unterstützen, als Datum für das Support-Ende nennen die Kalifornier den 15. Juli 2021. Google schreibt aber "mindestens", es ist also nicht ausgeschlossen, dass man den Support ein weiteres Mal verlängert. Das hängt sicherlich davon ab, wie sich die Marktanteile von Windows 7 entwickeln. Aktuell steht Windows 7 laut NetMarketShare bei 26,64 Prozent, Windows 10 kommt auf 54,62 Prozent.