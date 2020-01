Darauf haben alle gewartet: Duschkopf mit Alexa-Lautsprecher enthüllt

Musik unter der Dusche gehört für viele zu einem Ritual, entsprechend haben viele auch in Badezimmer Audio-Equipment. So manches Produkt ist auch für das Innere der Duschkabine gedacht. Die konsequenteste Lösung ist ein Duschkopf mit Lautsprecher und Alexa-Bedienung

Musikalische Dusche

Kohler

Auf der Consumer Electronics Show (CES) werden immer wieder auch diverse Kuriositäten vorgestellt und auf den ersten (ok, auch auf den zweiten) Blick gehört auch der Moxie Showerhead von Kohler dazu. Wie The Verge berichtet, ist der Lautsprecher-Duschkopf durchaus smart designt worden.Denn der Duschkopf selbst befindet sich im Ring, der den Lautsprecher umschließt. Der Lautsprecher ist hingegen in einer konischen Komponente zu finden, die in der Mitte des Ringes platziert wird. Befestigt wird das Ganze magnetisch. Natürlich ist in diesem Duschkopf keine direkte Stromversorgung platziert, das wäre dann doch im Zusammenhang mit Wasser doch etwas gefährlich. Wasserfest ist das System aber natürlich trotzdem und hat eine IPX67-Zertifizierung.Aufladen muss man den Moxie Showerhead aber trotzdem, das geschieht mit Hilfe einer mitgelieferten Docking-Station. Den Lautsprecher gibt es in einer herkömmlichen Bluetooth-Variante sowie einer Version mit Alexa. Erstere kostet 99 Dollar, die "intelligente" Variante ist für 159 Dollar zu haben. Wer den dazugehörigen Duschkopf haben will, der muss zusätzlich 70 Dollar drauflegen.Der Akku hält im Fall der simplen Bluetooth-Version laut Hersteller sechs bis sieben Stunden, die Alexa-basierte Ausgabe kommt auf bis zu fünf Stunden. Kohler teilte mit, dass das System im Verlauf dieses Jahres erhältlich sein wird, ein etwas genaueres Datum nannte man aber nicht.Die Frage ist hier natürlich, ob eine Alexa-Integration hier überhaupt Sinn ergibt. An sich klingt es ja durchaus praktisch, wenn man per Sprachbefehl die Musik wechseln oder sonstige Befehle diktieren kann. Allerdings dürften wohl die wenigsten so lange unter der Dusche stehen, dass das notwendig wäre.