Laut lachen angebracht: Puma verkauft "Active Gaming Footwear"

Man könnte meinen es ist lediglich ein schlechter Scherz. Das was Puma jetzt als "Active Gaming Footwear" an den Mann brin­gen will, ist aber wirk­lich ernst gemeint. Es handelt sich um einen In­door-Schuh, der "die spielerische Leistung verbessert". Preis: 95 Euro.

Soviel heiße Marketing-Luft wurde noch nie um eine Socke verströmt

Netz scherzt über die Gaming-Socke

Dass Hardware mit dem Zusatz "Gaming" teurer verkauft werden kann, haben die Hersteller schon länger erkannt. Das, was Puma jetzt als erstes Produkt einer neuen "Active Gaming Footwear"-Linie verkauft, darf aber auf jeden Fall zu Reaktionen zwischen gehobenen Augen­brauen und lautem Gelächter mit Fingerzeigen anregen.Wie der Sportartikelhersteller ganz ohne Augenzwinkern auf der Produktseite schreibt, ha­be man mit dem strumpfart­igen Indoor-Schuh ein Produkt entwickelt, das die Leistung von Spielern verbessert. Aller­dings grenzt der Hersteller die Zielgruppe ein: Da der Schuh für "Konsolenspieler entwickelt wurde", dürfen sich andere Gaming-Gruppen wohl aus Sicht der Macher leider keinen Performance-Boost von dem Produkt versprechen.Sitzt man allerdings an einer Konsole, soll die "Active Gaming Footwear" als erste ihrer Art "nahtlosen Komfort, Unterstützung und Rutschfestigkeit" bieten, "damit Spieler sich ver­schiedenen aktiven Spielmodi anpassen können und die optimale Spielleistung erreichen". Dafür habe man verschiedene Zonen in den Schuh integriert: Wie Golem schreibt, zählt dazu "laterale Wrap-Up-Unterstützung im Angriffsmodus" sowie besondere "Fersen-Stabilität im Verteidigungsmodus".Angesichts dieser unvergleichlichen Marketingbotschaften darf dem geneigten Beobachter aus unserer Sicht auf jeden Fall schon mal kurz die Halsschlagader etwas heftiger pulsieren. Und was kostet so viel versprochene Zusatzleistung beim Konsolen-Gaming? Puma ist sich sicher, dass rund 95 Euro hier ein angemessener Preis ist.Etwas anders sieht das dann unter anderem die Community auf Youtube, die sich unter dem Wer­be­video des Produkts über den Hersteller lustig macht. So stellt ein Nutzer die Frage, wa­rum man die für Gamer so wichtige "RGB-Be­leuch­tung" nicht integriert habe. Auch der Wunsch nach "Wasserkühlung" wird geäußert, an­de­re machen sich Gedanken, wie den wohl der "Day-One-Patch" in die Gaming-Schuhe her­un­ter­ge­la­den werden kann. Leider müssen wir euch zum Schluss mitteilen, dass die "Ac­tive Gaming Footwear" in Deutschland ak­tu­ell nicht verfügbar ist.