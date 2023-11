ADB AppControl Download & Installation

keine Root-Rechte

Bloatware mit ADB AppControl entfernen

"Bloatware" automatisiert ausfindig machen und entfernen

Apps wiederherstellen und mehr

Extended-Version

Mit dem ADB AppControl Download entfernen Sie überflüssige Apps (Bloatware) von Ihrem Android-Smartphone und verbessern so dessen Performance und Laufzeit.Darüber hinaus bietet das in der Basisversion kostenlose Tool noch eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen, etwa zum Sichern/Wiederherstellen von Apps oder zum Anpassen der Statusleiste und Bildschirmauflösung. Derzeit ist ADB AppControl in der Version 1.8.3 erhältlich.ADB AppControl setzt mindestens Windows 7 (32-Bit/64-Bit) sowie das .NET Framework 4.6 voraus. Für die Nutzung von ADB AppControl sindauf dem Smartphone/Tablet erforderlich. Allerdings müssen Sie in den Entwickleroptionen des Gerätes zunächst USB-Debugging aktivieren, bevor Sie dieses per USB-Kabel an den PC anschließen. Alternativ zum Kabel lässt sich eine Verbindung via WLAN einrichten (ab Android 11).Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau zeigt ADB AppControl eine Liste mit allen auf dem Gerät vorhandenen Anwendungen an. Diese enthält neben vom Nutzer heruntergeladenen Apps auch solche, die bereits bei Auslieferung des Systems installiert waren. Diese werden oftmals nicht benötigt und verlangsamen das Smartphone oder reduzieren dessen Akkulaufzeit. Über die Liste wählen Sie einzelne oder mehrere Apps aus und deaktivieren/deinstallieren beziehungsweise sichern diese auf den PC.Über einen Assistenten lässt sich solche. Zu beachten ist, dass Systemanwendungen nicht dauerhaft gelöscht, sondern lediglich deaktiviert und somit nicht mehr ausgeführt werden.Generell gilt, dass beim Entfernen von System-Apps immer ein Risiko besteht, dass das Smartphone im Anschluss nicht wie gewünscht oder gar nicht mehr funktioniert und zurückgesetzt werden muss. Daher sollten Sie die Vorschläge des Assistenten stets gründlich prüfen.Darüber hinaus enthält ADB AppControl noch eine Reihe weiterer praktischer Funktionen. Beispielsweise lassen sich App-Berechtigungen verwalten, eine ADB-Konsole nutzen oder zuvor auf den PC gesicherte Apps auf dem Smartphone installieren. Auch ändern Sie die Auflösung des Bildschirms, verstecken Statusleisten-Symbole und erstellen Screenshots.Zwar ist ADB AppControl in der Basisversion kostenlos nutzbar, jedoch sind hier nicht alle Funktionen ohne Einschränkungen verfügbar. Nach Aktivierung der Extended-Version für knapp elf Euro stehen unter anderem eine erweiterte Suche nach Bloatware, die Übertragung mehrerer Dateien auf das Gerät sowie die Batch-Installation von Apps bereit.