Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Reddit einen Vertrag über die Verwendung seiner Inhalte für das Training von Künstlicher Intelligenz geschlossen hat. Damals hielt man noch geheim , mit wem. Jetzt steht die Antwort auf diese Frage fest: es ist Google

Google ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters seit Kurzem Vertragspartner von Reddit, wenn es um die Verwendung der Inhalte der großen Diskussionsplattform für das Training von Sprachmodellen für Dienste aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz geht. Der Internetkonzern zahlt dafür laut einem Bericht aus der letzten Woche rund 60 Millionen Euro.Reuters stützt sich bei seinem Bericht auf Aussagen von drei Quellen aus dem Umfeld der an dem Deal beteiligten Unternehmen. Reddit erteilt mit der Kooperation Google wohl im Grunde die offizielle Erlaubnis, sämtliche Inhalte auf seiner Plattform abzugreifen und diese anschließend für das Training seiner KI-Modelle zu verwenden.Es dürfte nicht der einzige derartige Deal sein, den man bei Reddit mit KI-Anbietern schließen wird, heißt es bei Reuters. Das Unternehmen sucht seit geraumer Zeit neue Wege zur Monetarisierung und strebt deshalb unter anderem auch einen Börsengang an. Für Google dürfte Reddit mit seinen Diskussionsforen zu allen denkbaren Themen eine Goldgrube für Trainingsmaterial für seine KI-Systeme sein.Es darf aber durchaus bezweifelt werden, ob Reddit-Inhalte wirklich uneingeschränkt für das KI-Training verwendet werden sollten, schließlich wurde die Plattform auch schon häufiger für die Verbreitung von Hass und Hetze missbraucht. Google dürfte es aber vor allem auch darum gehen, sich mit der jährlich fällig werdenden Summe von 60 Millionen Dollar Rechtssicherheit zu verschaffen.So dürfte der US-Konzern, ebenso wie einige seiner Konkurrenten, ohnehin schon mittels seiner Crawler massenhaft Inhalte von Reddit abgegriffen haben, doch bewegt man sich mit einer solchen Praxis mindestens in einer rechtlichen Grauzone. Reddit hatte dem unerwünschten Zugriff durch Suchmaschinen- und KI-Anbieter im letzten Jahr mittels einer Anpassung seiner Schnittstellen einen Riegel vorgeschoben, doch darf man wohl durchaus davon ausgehen, dass weiterhin versucht wird, die Reddit-Inhalte abzugreifen - zur Not eben auf anderen Wegen.