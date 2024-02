Im Vorjahr berichteten wird, dass Reddit nicht länger Gratis-Trainer für KIs sein will. Nun wissen wir: Reddit hat kein Problem, dass Daten abgegriffen werden, lediglich mit dem "Gratis". Denn nun hat man einen Deal geschlossen, bei dem rund 60 Millionen Dollar fließen werden.

Reddit bietet Text, Text und noch mehr Text

Reddit vor IPO

Zusammenfassung Reddit will für KI-Daten nicht mehr gratis sein

Deal bringt Reddit 60 Millionen Dollar ein

KI-Unternehmen nutzen Reddit-Inhalte zum Trainieren

API-Änderung sollte Reddit-Datenzugriff erschweren

Unbekanntes KI-Unternehmen erwirbt Trainingsrechte

Reddit-Deal könnte andere Firmen anlocken

Börsengang von Reddit durch Deal positiv beeinflusst

Reddit ist aus dem Internet schon lange nicht mehr wegzudenken und ob man es nun Social-News-Aggregator oder lediglich simples Forum nennt, eines ist dabei gewiss: Es gibt auf der Plattform riesige Textmengen mit hohem Informationswert. Für die KI-Unternehmen stellt das eine Goldgrube dar, denn Large Language Models (LLMs) "verschlingen" gewaltige Datenmengen.Früher haben sich Google, OpenAI und Co. ohne Scham bedient, doch vor einem Jahr versuchte Reddit, dem Ganzen per API-Änderung eine Schranke vorzuschieben. Es ist denkbar, dass die Anbieter künstlicher Intelligenzen seither dennoch zugreifen, das wird aber auch rechtlich immer problematischer und risikoreicher.Laut einem Bericht von Bloomberg hat sich nun ein großes, aber namentlich näher bekanntes Unternehmen bei Reddit quasi eingekauft. Denn für etwa 60 Millionen Dollar jährlich hat man das Recht bekommen, seine KI(s) auf Basis der nutzergenerierten Reddit-Inhalte zu trainieren.Das ist für das unbekannte KI-Unternehmen wichtig, für Reddit aber noch bedeutender: Denn ein derartiger Deal soll auch für andere Unternehmen eine Vorbildwirkung haben, da er nicht exklusiv ist. Reddit will sicherlich auch anderen eine derartige Vereinbarung unterbreiten.Für das Social-Media-Unternehmen hat das eine wesentliche Bedeutung, und zwar nicht nur als unmittelbare Einnahmequelle. Denn Reddit bereitet derzeit seinen Börsengang vor, regelmäßige Einnahmen in mehrstelliger Millionen-Dollar-Höhe sind sicherlich ein bedeutendes Signal an potenzielle Anleger, dass man in der Lage ist, Geld zu verdienen - und das ist auf dem Social-Media-Sektor alles andere als eine Selbstverständlichkeit.