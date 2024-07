Windows 11: Microsoft arbeitet an neuer Taskleistenfunktion

Microsoft startet den Test einer weiteren neuen Taskleisten-Funktion für Windows 11 - den "Sprunglisten" als interaktive Taskleisten-Ergänzung. Diese sind nun für Insider im Beta-Kanal angekommen. Doch das ist noch nicht alles, was neu ist.

Microsoft gibt Gas

Änderungen für KB5040546

Taskleiste & Systemablage

Wir beginnen mit der Erprobung der Anzeige von Sprunglisten, wenn Sie mit dem Mauszeiger über Anwendungen in der Taskleiste fahren, die Sprunglisten haben und inaktiv sind. Sollten Sie diese Erfahrung machen, lassen Sie uns über den Feedback Hub wissen, was Sie davon halten.

Sprachsteuerung

Wir nehmen Verbesserungen für die Rechtschreibung und Korrekturen im Sprachzugriff vor. Sie können diese Funktion nun während der gesamten Sprachzugriffssitzung nutzen. Die Rechtschreibfunktion ermöglicht es Ihnen nun, die Zeichen schneller zu diktieren und bietet mehr Flexibilität bei der Bearbeitung innerhalb der Funktion mit Diktierbefehlen, d. h. Auswahl-, Lösch- und Textnavigationsbefehlen.

Widgets

Wir führen ein Update für das Widgets Board ein, um die Sicherheit und die APIs für die Erstellung von Widgets und Feeds für Benutzer in EWR-Regionen zu verbessern. Als Teil dieses Updates wird die Microsoft Start Experiences-App die Microsoft Start-Widgets und Feeds unterstützen. Außerdem werden im Rahmen dieses Updates einige bestehende Widgets entfernt und andere geändert, wodurch ihre Funktionalität vorübergehend beeinträchtigt wird. Dieses Update bildet die Grundlage für neue Widgets und andere Funktionen, die sich in der Entwicklung befinden und in Kürze eingeführt werden sollen.

Zusammenfassung Microsoft testet neue "Sprunglisten" in der Taskleisten-Funktion

Insider im Beta-Kanal testen Build 22635.4000 mit neuen Funktionen

Der Build enthält auch allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Updates werden schrittweise freigeschaltet, Geduld ist nötig

Weitere Änderungen und Details im Windows-Blog für Insider

Neue Rechtschreibfunktionen und Verbesserungen im Sprachzugriff

Sicherheitsupdates und API-Verbesserungen für Widgets und Feeds

Microsoft hat mit KB5040546 diese Woche tatsächlich noch einen zweiten Build für das Windows Insider-Programm im Beta-Kanal veröffentlicht. Der neue Build mit der Nummer 22635.4000, enthält neben anderen Ergänzungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen auch eine neue Taskleisten-Funktion.Microsoft schaltet wie immer nur nach und nach die Funktionen frei - es kann also sein, dass man sich etwas gedulden muss, um alle Neuerungen ausprobieren zu können. Interessant ist, dass mit dem zweiten Build in dieser Woche wieder mehr Fahrt im Insider-Programm aufgenommen wird - was vielleicht im Hinblick auf den näher rückenden Release-Termin für das kommende Windows 11 24H2-Herbst-Update nur logisch ist.Weitere Änderungen erläutert das Insider-Team wie gewohnt im Windows-Blog . Wir haben die Highlights aus dem Release-Notes für euch übersetzt:Dieses Update enthält eine kleine Reihe allgemeiner Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die das Gesamterlebnis für Insider verbessern, die diesen Build auf ihren PCs ausführen.Zudem gibt es eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Dazu gehört, dass ein grundlegendes Problem, das dazu führte, dass das Notification Center bei einigen Insidern mit den neuesten Builds hängen blieb und sich nicht öffnen ließ, jetzt gefixt wurde. Microsoft untersucht noch Meldungen, laut denen mit den neuesten Builds explorer.exe-Abstürze zunehmen.