Momentan gibt es Probleme mit einigen Microsoft-Diensten. Das Unternehmen teilte bereits über X mit, an einer Lösung zu arbeiten. Neben dem Microsoft 365 Admin Center sind auch Intune und Entra betroffen.

Microsoft/WinFuture.de

Bei neuen Entwicklungen werden wir diesen Artikel updaten. Der letzte Stand ist der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels.

Weltweite Störung bei Microsoft-Diensten

Informationen auf Service-Seiten

Zusammenfassung Momentane Störung bei Microsoft-Diensten

Microsoft arbeitet an Lösungen für Dienstausfälle

Störungen betreffen Microsoft 365 Admin Center, Intune, Entra

Auch Azure und Power Platform-Dienste sind beeinträchtigt

SharePoint Online, Teams und andere Dienste nicht betroffen

Unternehmen analysiert Netzwerk-Traffic-Muster

Benutzer könnten Latenzzeiten oder Funktionsstörungen erleben

Azure Support bestätigt Arbeit an Problembehebung

Statusseiten zeigen teilweise keine Störungen an

Seit kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit häufen sich die Störungsmeldungen zu Microsoft 365-Diensten und Azure. Die Probleme scheinen nicht nur regional, sondern weltweit aufzutreten. Kurz vor 15 Uhr meldete sich das Unternehmen dann über den offiziellen Microsoft 365 Status-Account auf X und bestätigte die Probleme.Mittlerweile ist auch das Ausmaß der Störung klarer geworden. So bestätigte Microsoft, dass der Ausfall das Microsoft 365 Admin Center, Intune , Entra und die Power Platform-Dienste betrifft. Man betont allerdings, dass SharePoint Online, OneDrive for Business , Microsoft Teams und Exchange Online nicht betroffen sind."Wir analysieren die Traffic-Muster innerhalb eines Teils der Netzwerkinfrastruktur, um unsere Untersuchungen zu unterstützen. Außerdem prüfen wir Möglichkeiten zur Entschärfung des Problems, einschließlich möglicher Ausfallsicherungen, um Abhilfe zu schaffen", ließ das Unternehmen wissen.Bei Benutzern, die auf die betroffenen Microsoft 365-Dienste zugreifen können, kann es zu Latenzzeiten oder einer verminderten Funktionsleistung kommen.Auch der offizielle X-Account des Azure Support meldete sich mittlerweile zur Lage und teilte mit, dass man an einer Lösung für die auftretenden Probleme arbeite. Wie lange die Behebung der Störung allerdings noch dauern soll, ist unklar.Die Service-Seiten von Office und Microsoft 365 zeigen trotz der Bestätigung des Problems durch Microsoft keinerlei Störung an. Lediglich auf der Seite zum Azure-Status ist von einer Beeinträchtigung der Netzinfrastruktur die Rede.