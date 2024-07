Spotify wird noch teurer: Neues "Deluxe"-Abo mit Hi-Fi-Audio bestätigt

Spotify hatte erst kürzlich seine Preise angehoben. Der CEO des Streaming-Portals bestätigte jetzt, dass kommende Funktionen inklusive Hi-Fi-Audio nur in einem zusätzlichen Abo-Tarif zu bekommen sind. Der wird saftige 40 Prozent teurer als die bisherige Premium-Variante.

In Rahmen einer Investorenrunde hat Spotify-CEO Daniel Ek bestätigt, dass der Musik-Streamingdienst bald einen neuen Tarif vorstellen wird. Wie schon seit Längerem vermutet, handelt es sich dabei um ein Abo, bei dem Kunden unter anderem die Inhalte der Plattform in einer höheren Audio-Qualität als bisher zur Verfügung gestellt bekommen.Laut Ek soll den Hörern damit eine insgesamt "viel bessere Version von Spotify" angeboten werden, berichtet The Verge . Zahlende Nutzer sollen "viel mehr Kontrolle, eine viel höhere Qualität in allen Bereichen und einige andere Dinge, über die ich jetzt noch nicht sprechen möchte" bekommen, so der Spotify-CEO. Dazu gehört auch eine verbesserte Audio-Qualität. Eine sogenannte "Lossless"- bzw. "Hi-Fi"-Version von Spotify plant das Unternehmen schon seit 2021 Auch zu den Kosten für ein solches Deluxe-Abo äußerte sich Ek bereits: "Ich denke, es wird etwa 5 Dollar über dem aktuellen Premium-Tarif liegen. Es wird sich also wahrscheinlich um einen Preis von 17 oder 18 Dollar drehen." Das entspricht einem satten Aufschlag von etwa 35 bzw. 40 Prozent.Nimmt man den aktuellen deutschen Preis für das Premium-Abo des Streamingdienstes und rechnet sich den potenziellen Preis für ein Deluxe-Abo hierzulande aus, käme man auf etwas über 16 Euro. Dieser Betrag könnte viele aktuelle Nutzer davon abhalten, ein entsprechendes Upgrade durchzuführen.Die neue Abo-Stufe ist laut Spotify-CEO Daniel Ek aber ohnehin nicht für jeden gedacht. Vielmehr wolle man damit eine bestimmte Gruppe von "Musikliebhabern" ansprechen, "die in erster Linie nach noch mehr Flexibilität bei der Nutzung und den Musikfunktionen von Spotify suchen". Denn wer die höhere Audio-Qualität genießen will, braucht das entsprechende Equipment. Hört man Spotify über kleine Aktiv-Boxen oder billige Kopfhörer, dürfte der Unterschied zwischen 320 kbps und den in der Vergangenheit erwähnten 1411 kbps für etliche Nutzer kaum merkbar sein.Wann die "viel bessere Version von Spotify" genau verfügbar sein wird, verriet Ek nicht. Allerdings wird die neue Abo-Stufe noch dieses Jahr in den USA starten. Deutschland könnte dann zeitnah folgen.Kunden müssen sich bei Spotify wohl immer mehr daran gewöhnen, dass neue Funktionen und Verbesserungen im Angebot nur noch gegen Aufpreis zu haben sind. So war es auch schon bei der Einführung von KI-Playlisten , die seit April getestet werden. Auch wurden kürzlich Features aus der kostenlosen Version gestrichen . So werden etwa Songtexte nur noch gegen Bezahlung angezeigt. Etwas ähnliches plant das Unternehmen wohl auch mit Hörbüchern . Damit wird das kostenlose Angebot von Spotify immer unattraktiver.Erst im Herbst 2023 gab es zudem eine Preiserhöhung . Anstatt wie bis dahin 9,99 Euro kostet das Premium-Abo mittlerweile 10,99 Euro pro Monat. Der Duo-Tarif und das Familien-Abo stiegen sogar um zwei bzw. drei Euro im Preis.