Miniplayer für Desktop: Spotify erhält endlich viel gewünschte Funktion

Die Streaming-Ära hat dafür gesorgt, dass klassische Musikplayer für Desktops weitestgehend verschwunden sind. Spotify rüstet jetzt bei seinem proprietären Desktop-Client endlich ein Feature nach, das viele Nutzer seit Jahren vermissen - einen Miniplayer.

Spotify hat weltweit zwar zig Millionen Nutzer, doch die meisten Kunden dürften den Musik-Streaming-Service auf mobilen Endgeräten verwenden. Der Dienst funktioniert natürlich auch im Browser und der offiziellen Spotify-App, doch bisher fehlte hier eine Funktion, die viele Desktop-User sich gewünscht haben dürften: eine simple, reduzierte Ansicht, die man verwenden kann, ohne die App oder den jeweiligen Browser-Tab mit Spotify hervorholen zu müssen.Mit der jüngsten Version der Desktop-App von Spotify rüstet das schwedische Unternehmen genau dieses Feature jetzt nach. Wer will, kann die Wiedergabe jetzt schnell und einfach steuern, die Lautstärke regeln und Tracks oder Wiedergabelisten auswählen. Voraussetzung für die Verfügbarkeit ist ein Premium-Abonnement, ohne das der Miniplayer nicht verwendet werden kann, heißt es in einem Community-Post Die offiziell als Spotify Desktop Miniplayer bezeichnete Neuerung kann durch das Klicken auf das kleine Quadrat ganz unten rechts in der Oberfläche der normalen App neben den Standard-Wiedergabetasten gestartet werden. Klickt man dort, erscheint neben der "vollen" Spotify-App ein schwebendes, kleineres Fenster. Dieses lässt sich auf Wunsch in der Größe anpassen, um zum Beispiel als schmaler Streifen oder größere Variante für die Wiedergabe von Musikvideos genutzt zu werden.Mit der Verfügbarkeit des Desktop-Mini-Players schließt Spotify eine schon seit Jahren bestehende Lücke in seinem Angebot. Es gibt mittlerweile eine Reihe verschiedener alternativer Miniplayer für den Streaming-Service, darunter zum Beispiel Spotmenu, Alfred oder der Lofi Spotify Mini Player. Anscheinend bestand schon seit geraumer Zeit einiges Interesse an einem Miniplayer, schließlich erhielt ein entsprechender Post in den Spotify-Foren seit 2019 mehr als 3.000 Stimmen.Spotify zufolge soll der neue Miniplayer zunächst nur Premium-Nutzern zur Verfügung stehen. Allerdings lässt die Formulierung der entsprechenden Mitteilung des Konzerns durchaus die Annahme zu, dass die Nutzer der Variante mit Werbung durchaus irgendwann ebenfalls in den Genuss des Features kommen könnten.