Spotify plant nächste Preissteigerung - zwei Erhöhungen in einem Jahr?

Einige Spotify-Tarife werden Berichten zufolge bald teurer - demnach plant der Musikdienst die Preise für die Premium-Tarife in diesem Jahr weiter anzuheben. Los geht es angeblich noch im April. Damit beginnt die Preisrunde nun erneut.

Nächste Preisrunde

Preiserhöhung Herbst 2023

Zusammenfassung Spotify-Tarife steigen bald erneut im Preis

Erhöhung für Premium-Abos startet im April

Zweite Preisanhebung innerhalb eines Jahres

Einzel-Abos um ca. einen Dollar teurer

Familien-Abos um zwei Dollar teurer

USA und diverse Märkte betroffen, EU unklar

Spotify könnte Hörbuchangebote erweitern

Nachdem Spotify die Preise für seine Premium-Abonnements erst lange Zeit beibehalten hat, wird es sie in einigen Ländern jetzt innerhalb eines Jahres gleich zweimal erhöhen. Das meldet das Online-Magazin Bloomberg Laut Bloomberg wird Spotify Premium ab Ende April in einigen Märkten, darunter Großbritannien, Australien und Pakistan, erhöhen. Die einzelnen Märkte sind bislang nicht bestätigt, Spotify hat sich zu den Meldungen nicht geäußert.Wie es heißt, steigen die Preise für die Einzel-Abos jeweils umgerechnet um rund einen Dollar, und um je zwei Dollar je Familien- oder Duo-Abonnement.Bloomberg meldet weiter, dass die Preiserhöhungen auch in den USA umgesetzt werden sollen - nur der Zeitpunkt ist dort noch offen. Aber auch da heißt es, dass die Abos noch in diesem Jahr teurer werden. Für die Preisentwicklung innerhalb der EU und speziell in Deutschland gibt es noch keine bestätigten Informationen.In Deutschland hatte Spotify die Abonnement-Preise im Herbst 2023 erhöht . Daher rechnet man auch erst wieder im Herbst 2024 frühestens mit neuen Preisen - sicher ist das aber nicht. Seit Oktober gelten nun die neuen Preise für Neukunden, seit Januar wurden auch die Bestandskunden zur Kasse gebeten.Spotify Premium kostet seither 10,99 Euro pro Monat anstatt zuvor 9,99 Euro. Spotify Duo wurde sogar um zwei Euro teurer, hier stieg der Monatspreis von 12,99 auf 14,99 Euro. Das Familien-Abo für bis zu fünf Mitglieder kostet nun neu 17,99 Euro (drei Euro mehr), die Studenten-Variante stieg um einen Euro auf 5,99 Euro.Bloomberg spekuliert nun, dass es noch weitere Änderungen bei den Angeboten von Spotify geben wird, die sich um die Hörbuchangebote drehen. Das noch recht junge Einzel-Abo nur für Hörbücher und ohne Musikstreaming soll demnach ein Erfolg sein, den der Konzern weiter ausbauen will.