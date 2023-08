CastReceiver: App macht Android- & Windows-Geräte zu Chromecasts

Ein findiger Entwickler hat jüngst eine App für Android-basierte Geräte veröffentlicht, mit der sich jedes beliebige Gerät auf Wunsch zu einem Chromecast machen lässt. Mit recht wenig Aufwand lässt sich die App auch unter Windows nutzen, um Videos, Musik und Fotos per WLAN auf einem Gerät mit größerem Display anzeigen zu lassen.

Google

Mit WSL auch auf Windows-PCs verwendbar

CastReceiver nutzt wohl WebView

Zusammenfassung Neue App "CastReceiver" verwandelt Android-Geräte in Chromecast-Empfänger

App kann auch auf Windows genutzt werden, um Medieninhalte anzuzeigen

Nach fünf Minuten Streaming ist eine Freischaltung für ca. 4 Euro nötig

Keine Übertragung von DRM-geschützten Inhalten wie Netflix oder Amazon

Hostgerät muss für Nutzung der App entsperrt sein

Alte Android-Geräte können als Chromecast-Display genutzt werden

Mit Windows Subsystem for Linux auch auf Windows-11-Geräten nutzbar

im Google Play Store für Android

Wie Android-Spezialist Mishaal Rahman auf Twitter anmerkte, hat jemand einen Weg gefunden, mit dem sich jedes beliebige Android-Gerät zu einer Art Chromecast-Receiver machen lässt. Die App mit dem Namen CastReceiver steht über den Google Play Store zum Download bereit, wobei nach fünf Minuten Streaming-Dauer eine Freischaltung zum Preis von 3,99 Euro nötig ist.Das Tool ist vor allem deshalb praktisch, weil es auch dann die Ausgabe von Medieninhalten über das Google Cast-Protokoll zulässt, wenn kein normaler Chromecast vorhanden ist. Google Cast wird wegen der Popularität der Chromecast-Dongles von einer Vielzahl von Apps unterstützt und ist deshalb flexibler nutzbar als das durchaus ähnliche Miracast.Wie genau das Ganze funktioniert, ist bisher noch einigermaßen unklar. Rahman spekuliert, dass der Entwickler von CastReceiver einen Weg gefunden hat, wie die App per WebView mit Chromecast-Inhalten bespielt wird. Ist die App einmal installiert, erscheint das jeweilige Gerät im Normalfall automatisch bei kompatiblen Smartphones oder Tablets als verfügbarer Chromecast-Empfänger.Bei der Nutzung gibt es neben der Zeitbegrenzung auf fünf Minuten auch noch weitere Einschränkungen. Da das mit der App ausgestattete Gerät keinen sogenannten Cast-Key hat, können keine DRM-geschützten Inhalte übertragen werden. Das Streamen von Netflix- oder Amazon-Videos ist somit nicht möglich, da hier Rechtemanagement zum Einsatz kommt. Für YouTube und andere Web-Inhalte ohne DRM sollte es aber keine Probleme geben.Desweiteren muss das Hostgerät, das zum Chromecast gemacht wird, entsperrt sein. Hintergrund sind technische Bedingungen, die für die Funktion von CastReceiver erfüllt sein müssen - weil die App eine Art Browser-Aktivität darstellt. Ist das Gerät gesperrt, lässt sich diese schlicht nicht auf dem Lockscreen starten.Trotz dieser Bedingungen könnte man mit CastReceiver zum Beispiel aus einem alten Tablet mit Android ein Chromecast-Display machen oder ein altes Smartphone mit Android und 3,5mm-Klinkenanschluss zum Chromecast Audio machen, um Streams wiederzugeben. Mit Hilfe des Windows Subsystem for Linux (WSL) lässt sich die App übrigens auch auf Windows-11-basierten Geräten zum Laufen bringen - und auf die gleiche Weise nutzen. Man könnte also auch einen PC mit großem Display zum Chromecast-Empfänger machen.