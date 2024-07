Wiederherstellung: Microsoft veröffentlicht CrowdStrike-Recovery Tool

Ein fehlerhaftes Softwareupdate von CrowdStrike führte zu erheblichen Störungen bei Windows-Systemen weltweit. Microsoft hat jetzt reagiert und ein neues Wiederherstellungstool für IT-Administratoren gestartet, um die durch das Update verursachten Probleme zu beheben.

Microsoft stellt Wiederherstellungstool vor

Hilfe für IT-Administratoren nach Crowdstrike-Problem

Und so funktioniert es - Voraussetzungen

Ein Windows 64-Bit-Client mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz, von dem aus das Tool ausgeführt werden kann, um das bootfähige USB-Laufwerk zu erstellen.

Administrative Rechte auf dem Windows-Client.

USB-Laufwerk mit mindestens 1 GB Speicherplatz. Alle vorhandenen Daten auf diesem USB werden gelöscht.

BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel für jedes betroffene Gerät mit BitLocker, auf dem das generierte USB-Gerät verwendet wird.

Laden Sie das signierte Microsoft Recovery Tool aus dem Microsoft Download Center herunter.

Extrahieren Sie das PowerShell-Skript.

Führen Sie MsftRecoveryToolForCS.ps1 aus einer erhöhten PowerShell-Eingabeaufforderung aus.

Der Download und die Installation des ADK beginnen und können mehrere Minuten dauern.

Sie werden aufgefordert, optional ein Treiberverzeichnis für den Import des Images auszuwählen. Microsoft empfiehlt, "N" zu wählen, um diesen Schritt zu überspringen. Einige Geräte benötigen möglicherweise spezifische Tastatur- und/oder Massenspeichertreiber, jedoch ist "N" für die meisten Geräte ausreichend. HINWEIS: Das Tool wird alle SYS- und INI-Dateien rekursiv unter dem angegebenen Verzeichnis importieren.

Stecken Sie das USB-Laufwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und geben Sie den Laufwerksbuchstaben an.

Sobald die Erstellung des USB abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB vom Windows-Client.

Stecken Sie den USB-Stick in ein betroffenes Gerät.

Starten Sie das Gerät neu.

Drücken Sie während des Neustarts F12 (oder folgen Sie den herstellerspezifischen Anweisungen zum Booten ins BIOS).

Wählen Sie im BIOS-Bootmenü "Boot from USB" und fahren Sie fort.

Das Tool wird ausgeführt.

Wenn BitLocker aktiviert ist, wird der Benutzer zur Eingabe des BitLocker-Wiederherstellungsschlüssels aufgefordert. Geben Sie den Wiederherstellungsschlüssel einschließlich der Bindestriche ein. Die Optionen für den Wiederherstellungsschlüssel finden Sie hier.

Das Tool führt die von CrowdStrike empfohlenen Problembehebungsskripte aus.

Starten Sie das Gerät anschließend normal neu.

Das Problem begann, als ein fehlerhaftes Update von CrowdStrike zu Konflikten auf zahlreichen Windows-Instanzen führte. Die Probleme waren so gravierend, dass sie die Arbeitsabläufe vieler Unternehmen unterbrachen.Microsofts Antwort ist jetzt der Start eines speziellen Wiederherstellungstools, das schnell und effizient Abhilfe schaffen soll. Wir haben die Anleitung zur Nutzung für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt. Das Tool heißt "MsftRecoveryToolForCS" und zielt darauf ab, betroffene Systeme zu reparieren, ohne dass Datenverluste oder langwierige manuelle Eingriffe notwendig sind.Das Tool ist speziell dafür konzipiert, die durch das CrowdStrike-Update verursachten Konflikte zu erkennen und zu beheben.Zuvor gab es bereits von CrowdStrike und von Microsoft Tipps zur Wiederherstellung (im Detail findet ihr diese Tipps in unseren Berichten für eine Übergangslösung ), dass neue Tool soll jetzt aber die Abhilfe vereinfachen, wenn es weitergehende Probleme gibt. Microsoft hat angekündigt, dass das Tool ab sofort kostenlos verfügbar ist.Das Hilfe-Tool kann jetzt direkt über eine neue Support-Seite heruntergeladen werden. Das signierte Microsoft Recovery Tool (MsftRecoveryToolForCS.ps1) gibt es ab sofort im Microsoft Download Center: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280386 . Angekündigt wurde zudem, dass das Tool weiter verbessert und stetig aktualisiert wird.Um die USB-Reparaturlösung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:Um ein betroffenes Gerät mit dem BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel zu reparieren: