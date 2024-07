Neuer Entfeuchter macht Klimaanlagen viel sparsamer & liefert Wasser

Die immer wärmeren Sommer führen so manchen zu Ge­wis­sens­kon­flik­ten: Die Klimatisierung von Räumen wird immer wichtiger - verbraucht aber wiederum viel Strom , sodass der Einsatz solcher Systeme selbst nicht gerade res­sour­cen­scho­nend ist. Das kann sich nun aber ändern.

Material fängt Wassermoleküle

AirJoule: Sehr effiziente Luftentfeuchtung spart viel Klima-Energie

Trinkwasser aus der Luft

Zumindest ein Stück weit. Denn das US-Unternehmen Montana Technologies hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Klimatisierung deutlich effizienter umsetzen lässt. Die Grundlage dafür sind allerdings keine neuen Kühltechnologien, sondern eine Änderung der Ausgangsvoraussetzungen, unter denen diese arbeiten müssen.Konkret geht es darum, die Luftfeuchtigkeit möglichst effizient zu reduzieren - denn ein hoher Anteil von Wasserdampf in der Luft macht deren Abkühlung durch eine Klimaanlage aufwendiger. Mit dem neuen AirJoule-System soll die Luftentfeuchtung deutlich verbessert werden. Im Vergleich zu den normalerweise eingesetzten Technologien werde der Energiebedarf dabei um bis zu 90 Prozent reduziert, berichtet das US-Magazin Wired Das System beruht dabei auf einem hochporösen Material, das als metallorganisches Gerüst bezeichnet wird. Dessen Poren sind so groß, dass sie hervorragend zu Wassermolekülen passen. Das daraus konstruierte System besteht aus zwei Kammern. Eine Kammer trocknet immer die Luft, die durch das System gedrückt wird. Unterdessen gibt die zweite Kammer das aufgefangene Wasser langsam in flüssiger Form wieder ab. Etwa alle zehn Minuten wechselt der Modus.Durch diesen Prozess wird die Luft nicht abgekühlt, aber es wird möglich, trockene Luft in ein herkömmliches Klimagerät zu leiten, wodurch der Energieverbrauch dieses Sekundärgeräts drastisch gesenkt wird. Montana Technologies will die Systeme selbst nicht in großem Maßstab produzieren, sondern die Technologie an Hersteller von Klimaanlagen lizenzieren.Allerdings hat man nicht nur diesen Einsatzzweck im Sinn. AirJoule soll sich auch einsetzen lassen, um Trinkwasser aus der Luft zu gewinnen. Die Entwickler planen unter anderem Systeme, die Militär-Einheiten bei Einsätzen in entlegenen Gebieten unabhängiger machen.