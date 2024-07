Geforce RTX 5090: Erste Zahlen deuten auf Rekord bei Stromverbrauch

Nvidia selbst hat immer noch keine offiziellen Angaben zu seiner kommenden Geforce-5000-Serie gemacht. Jetzt gibt es al­ler­dings erste Informationen hinsichtlich der Leis­tungs­auf­nah­me der Gra­fik­kar­ten. Und die steigt wohl schon wieder.

Erste Zahlen zu TDPs

Höherer Stromverbrauch deutet sich an

Modell TDP Vorgänger TDP Differenz RTX 5090 500 Watt RTX 4090 450 Watt + 11,1% RTX 5080 350 Watt RTX 4080 320 Watt + 9,4% RTX 5070 220 Watt RTX 4070 200 Watt + 10% RTX 5060 170 Watt RTX 4060 Ti 160 Watt + 6,3% RTX 5050 100 Watt RTX 4060 115 Watt - 13%

Bisher alles inoffiziell

Zusammenfassung Nvidia hat noch keine Details zur Geforce-5000-Serie veröffentlicht

Seasonic-Webseite listet TDP-Werte für Nvidia-GPUs

TDPs der neuen Nvidia-Modelle sind größtenteils erhöht

RTX 5090 erreicht mit 500 Watt den höchsten TDP-Wert

Nur RTX 5050 zeigt eine TDP-Reduktion im Vergleich zum Vorgänger

Unklar bleibt, woher Seasonic die TDP-Informationen hat

TDPs liegen oft über dem realen Stromverbrauch der Grafikkarten

Auf der Webseite des taiwanesischen Netzteil-Herstellers Seasonic sind jetzt Angaben zur Thermal Design Power (TDP) der kommenden Nvidia-GPUs zu finden. Das Unternehmen bietet ein Tool an, mit dem Kunden den Stromverbrauch des eigenen Systems berechnen können. Seit Neuestem sind dort auch die Grafikkarten der Geforce-5000-Serie auswählbar.Die TDP gibt den maximalen Wert für die thermische Verlustleistung der Grafikkarten an. Daran lässt sich neben der benötigten Kühlleistung unter anderem auch der ungefähre Stromverbrauch ablesen. In diesem Punkt scheinen die kommenden Nvidia-GPUs noch anspruchsvoller zu sein als ihre Vorgänger.Laut den Daten von Seasonic steigt die TDP bei der RTX-5000-Serie fast ohne Ausnahme:Wie zu erkennen ist, erreicht die RTX 5090 als das neue Flaggschiff der Serie mit einer TDP von 500 Watt einen neuen Höchstwert. Aus diesem Grund soll Nvidia laut Wccftech an einer verbesserten Kühlung für die Blackwell-GPUs arbeiten. Auch die anderen Varianten der RTX-5000-Serie kommen mit einer höheren TDP daher. Einzig die RTX 5050 soll im Vergleich zur RTX 4060 sparsamer sein.Auch wenn Seasonic ein renommierter Hersteller ist, der Kontakte in der Industrie hat, die dem Unternehmen die Werte der GPUs vorzeitig mitgeteilt haben könnten, sollten die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden. Momentan ist nicht klar, aus welcher Quelle Seasonic die Werte bezieht. So könnten es auch nur einfache Schätzungen des Unternehmens sein.Was die Erfahrung bisher jedoch gezeigt hat ist, dass TDPs oft über dem tatsächlichen Stromverbrauch der Karten liegen. So kommt die Geforce RTX 4090 trotz einer TDP von 450 Watt selbst unter großer Last selten über 400 Watt Leistungsaufnahme im Betrieb hinaus.