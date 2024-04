Nvidia: Geforce RTX 5090 und 5080 kommen angeblich noch dieses Jahr

Neue Berichte zur Markteinführung der neuen RTX-Grafikkarten sprechen von die­sem Jahr. Nvidia selbst hatte bisher immer 2025 als Datum für den Start der neuen GPUs genannt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit allerdings schon des Öfteren seine Pläne geändert.

BoliviaInteligente / Unsplash

Nvidia ändert Pläne

RTX 5090 angeblich noch dieses Jahr

Extrem hohe Preise möglich

Viele Gerüchte, wenige Fakten

Zusammenfassung Nvidia plant RTX 5000er-Modelle offiziell für 2025

RTX 4090 Ti sollte Zeit bis zu neuen Modellen überbrücken

Mehrere Quellen sehen Veröffentlichung der RTX 50-Serie in Q4 2024

Neue Karten basieren auf modifizierter Blackwell-Architektur

AMD verzichtet angeblich auf High-End in RX 8000er-Serie

5000er-Karten könnten daher relativ zu Vorgängern noch teurer sein

Breite Verfügbarkeit der Karten eventuell dennoch erst 2025

Eigentlich hatte Grafikkartenhersteller Nvidia die Veröffentlichung seiner neuen RTX 5000er-Modelle für 2025 angekündigt. Die Zeit bis dahin sollte mit der RTX 4090 Ti überbrückt werden. Spätestens nach dem Marktstart der Super-Varianten der RTX 4080, 4070 Ti und 4070 könnte dieser Plan jedoch endgültig vom Tisch sein. Stattdessen soll das Unternehmen vorhaben, mit der Geforce RTX 5090 und 5080 bereits die nächste Generation seiner Grafikkarten zu veröffentlichen.Das scheinen jetzt mehrere Quellen unabhängig voneinander zu bestätigen. Die wohl seriöseste davon ist der Bericht einer taiwanesischen Zeitung, die schreibt, dass im Land ansässige Hardwarehersteller wie Asus und MSI davon ausgehen, dass die neuesten Grafikkarten der RTX 50-Serie im vierten Quartal 2024 vorgestellt werden.Bisher wird vermutet, dass die neuen Karten auf eine modifizierte Blackwell-Mikroarchitektur setzen. In Nvidias entsprechenden Workstation-Varianten sollen die Chips GB202 und GB203 verbaut sein. Die Gaming-Versionen sollen ebenfalls auf diese beiden und auf GB205-, GB206- und GB207-Chips setzen. Die dürften gegenüber der vorangegangenen Chip-Generation einen deutlichen Leistungssprung darstellen.Zudem könnten Nvidias neue Grafikkarten ohne Konkurrenz dastehen. Denn Mitbewerber AMD scheint für seine kommende RX 8000er-Serie auf High-End-Versionen verzichten und eher den Mittelklasse-Sektor bedienen zu wollen. Nicht zuletzt deshalb wird vermutet, dass die RTX 5090 und 5080 bei ihrer Markteinführung im Vergleich noch einmal deutlich teurer sein werden als die Exemplare der 4000er-Serie bei ihrer Veröffentlichung.Insgesamt gibt es viele Gerüchte, doch die aktuelle Faktenlage ist dünn. Selbst wenn sich die Berichte bewahrheiten und neue RTX 5000er-Modelle noch 2024 vorgestellt werden, ist das nicht gleichbedeutend mit einer breiten Verfügbarkeit der Karten. Bis ‘normale' Kunden diese in den Geschäften kaufen können, könnte es also dennoch, wie von Nvidia selbst angekündigt, bis 2025 dauern.