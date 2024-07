Fallout Staffel 2: Amazon Prime Video kündigt neue Folgen an

Nach dem erfolgreichen Auftakt von Fallout gibt Prime Video jetzt die Verlängerung der postapokalyptischen Serie um eine zweite Staffel be­kannt. Die Videospielverfilmung gehört zu den meistgesehenen Ama­zon-Titeln und entwickelte sich in kürzester Zeit zum Publikumshit.

Basierend auf dem Universum der gleichnamigen Computerspielreihe von Bethesda, feiert die Fallout-Serie auf Prime Video derzeit große Erfolge. Amazon spricht nach der Veröffentlichung in über 240 Ländern von einem der drei meistgesehenen Titel und der meistgesehenen Staffel weltweit seit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.Nach The Last of Us trägt Fallout aktuell dazu bei, den einst schlechten Ruf von Spiele-Umsetzungen abzuschütteln. Sowohl Zuschauer als auch Kritiker sind von der Serie begeistert. Die Experten-Bewertungen auf Rotten Tomatoes liegen bei 94 Prozent. Dabei ist Fallout keine direkte Videospielverfilmung, sondern siedelt sich mit einer eigenen Geschichte im Universum von Bethesda an.Nun ist die zweite Staffel von Fallout in trockenen Tüchern: "Die Messlatte für Liebhaber dieses kultigen Videospiels lag hoch und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir gleichzeitig Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten. Die Darsteller, allen voran Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und Kyle MacLachlan, haben alles richtig gemacht", sagt Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios.Ein Starttermin für die neuen Folgen von Fallout liegt bisher nicht vor.Der Hype um die TV-Serie sorgt bei den Videospielen der Fallout-Serie für einen zweiten Frühling. Statistiken zufolge konnten sich die Spielerzahlen seit dem Serienstart mehr als vervierfachen. Aktuell spielen bis zu 180.000 PC-Gamer gleichzeitig auf Steam . Besonders beliebt sind Fallout 4, Fallout: New Vegas und Fallout 76.