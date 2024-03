Die kommende Fallout-Serie ist wie Fallout 5, meinen die Macher

In gut einem Monat startet auf Amazon Prime Video die mit großer Spannung erwartete Fallout-Serie und Showrunner Jonathan Nolan weiß natürlich, was Fans der Reihe beschäftigt. Denn in einem Interview meinte der er, dass sich die Serie "wie Fallout 5" anfühle.

Die Fallout-Serie sollte eigenständige Story sein

Eine Mythologie, viele Geschichten

Die Fallout-Serie startet am 12. April 2024 und einen Monat zuvor läuft die Marketingmaschinerie bereits auf Hochtouren. So hat Showrunner Jonathan Nolan mit der Zeitschrift Total Film gesprochen und gemeint (via Games Radar ), dass das Hauptargument bzw. die Idee hinter der Serie es war, eine eigenständige Story zu erzählen. Man wollte also nicht einfach eine Geschichte aufgreifen, die es bereits als Spiel gegeben hat."Vom ersten Gespräch mit Todd (Howard) an waren wir von einer originellen Geschichte begeistert", sagte Nolan. Er zieht hier auch einen besonders prominenten Vergleich, nämlich zu Filmen, die er als Autor gemeinsam mit seinem Bruder Christopher Nolan mitgeschrieben hat."Fallout ähnelt in meiner Karriere am ehesten der Arbeit, die wir bei der Batman-Adaption gemacht haben: Es gibt so viele Geschichten im Batman-Universum, dass es keine kanonische Version davon gibt, so dass man frei ist, seine eigene zu erfinden", so Nolan.Er erklärt, dass jedes Fallout-Spiel eine eigenständige Geschichte bietet, "eine andere Stadt, ein anderer Protagonist - innerhalb der gleichen Mythologie". Nolan weiter: "Unsere Serie steht im Verhältnis zu den Spielen, so wie die Spiele im Verhältnis zueinander stehen. Es ist fast so, als wären wir Fallout 5. Ich will nicht anmaßend klingen, aber es ist nur eine nicht-interaktive Version davon, oder?"Nolans Co-Showrunner Graham Wagner verweist auch darauf, dass es bereits mit The Last of Us einen beeindruckenden Beweis gibt, dass Serien zu Spielen funktionieren können.