Fallout-Serie: Die Reviews sind euphorisch, "beste Spiele-Umsetzung"

Es gab eine Zeit, da waren die Umsetzungen von Spielen gefürchtet, denn in der Regel wurde hier schlichtweg viel Mist abgeliefert. Doch das hat sich fundamental geändert, das zeigt nun auch der Start der Amazon-Serie Fallout . Diese wird mit Lob regelrecht überschüttet.

Amazon

Von The Last of Us zu Fallout

"Viele Easter Eggs"

Zusammenfassung Amazon-Serie Fallout erhält viel Lob

Spiele-Adaptionen früher oft Flops

Fallout besser bewertet als The Last of Us

Serie hat 93 Prozent auf Rotten Tomatoes

Den of Geek lobt Story-Fokus der Serie

USA Today: Mix aus Abenteuer und Mystery

Polygon: Easter Eggs fügen sich nahtlos ein

CNN hebt Schauspielleistungen hervor

Spiele-Umsetzungen hatten einst einen schlechten Ruf, vor allem in der Gamer-Szene. Denn die Projektankündigung eines Filmes oder einer Serie "zum Spiel" konnte man getrost als garantierten Flop bezeichnen, der nicht nur die normalen Zuseher oder Kinobesucher abhält, sondern auch die Gamer selbst verärgert. Doch das hat sich in den letzten Jahren geändert. Denn im Kino gab es gleich mehrere gelungene und unterhaltsame Filme, auch im Fernsehen gab es mit "The Last of Us" einen Kritiker- und Publikums-Hit.Ab heute ist mit Fallout die nächste Spiele-Umsetzung auf Amazon Prime Video verfügbar und glaubt man den Kritikern, dann ist die postapokalyptische Serie sogar noch besser als das von der Kritik so abgefeierte The Last of Us. Das zeigt auch der Wertungsschnitt auf Rotten Tomatoes , dort kommt die Serie auf einen Tomatometer-Score von 93 Prozent (also diesen Anteil an Reviews, die man als positiv werten kann). "Die Adaption, die sich wie eine echte Erweiterung der Spiele anfühlt, macht Fallout zu einem postapokalyptischen Erlebnis für Neulinge und langjährige Fans", schreibt der Review-Aggregator zusammenfassend.Auch die jeweiligen Einzelkritiken sind begeistert, ja regelrecht euphorisch:"Prime Videos TV-Adaption von Fallout tut etwas, was die Spiele der legendären Serie nie getan haben - sie stellt die Geschichte über alles andere", schreibt etwa Den of Geek . Ähnlich fasst es USA Today zusammen: "Die Serie setzt auf eine neue Geschichte, die einfach in der Welt von Fallout spielt, und ist eine Mischung aus Abenteuer und Puzzle-Box-Mystery, mit mehr als genug Actionszenen, um die Rollenspiel-Fans zufriedenzustellen. Es macht Spaß und ist nur gelegentlich zu kompliziert."Die "rustikalen" Wurzeln des Spiels werden nicht vergessen, wie Slant Magazine meint: "Körper fliegen, Köpfe explodieren und die Videospiel-Logik triumphiert.""Es gibt jede Menge Easter Eggs, wie man es von einer Videospieladaption erwarten kann, aber Fallout schafft es, dass sie wie ein Teil der Welt wirken. Alles fühlt sich real und glaubwürdig an, wie Teile einer ganzen Existenz, die diese Menschen zusammengekratzt haben, was sehr dazu beiträgt, dass der Humor der Serie ankommt. Sogar die Easter Eggs sind so gestaltet, dass sie sich in die Welt und das Leben der Figuren einfügen, anstatt von ihnen abzulenken oder als grelle Ablenkung aufzufallen", schreibt Polygon Viel Lob gibt es auch für die Schauspieler, wie CNN meint: "'Ich hasse es hier oben', murmelt Lucy gleich zu Beginn, und angesichts der Schrecken, denen sie ausgesetzt ist, kann ihr das niemand verdenken. Doch ihre Suche bringt nicht nur jede Menge Gemetzel mit sich, sondern auch Einblicke in ihre Gemeinschaft und deren Ursprünge sowie (teilweise relativ kurze) Begegnungen mit einer Reihe starker Co-Stars, darunter Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson und Leslie Uggams."