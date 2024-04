Fallout auf Steam: Amazon-Serie sorgt für enormen Spieler-Ansturm

Während die Premiere der postapokalyptische Fernsehserie Fallout auf Amazon Prime Video Zuschauer und Kritiker begeistert, erlebt die gleich­namige Computerspielreihe auf Steam ihren zweiten Frühling. Die Spielerzahlen haben sich mehr als verdoppelt, sogar vervierfacht.

Zusammenfassung Fallout-Serie auf Prime begeistert Zuschauer und Kritiker

Computerspielreihe Fallout erlebt auf Steam Aufschwung

Rotten-Tomatos-Bewertung der Serie liegt bei 94 Prozent

Spielerzahlen der Fallout-Spiele auf Steam haben sich verdoppelt

Über 140000 Spieler waren am Wochenende auf Steam aktiv

Bethesda kündigt Next-Gen-Update für Fallout 4 an

Update bringt 60 FPS und 4K-Auflösung für PS5 und Xbox Series X|S

Spätestens seit der Serienumsetzung von The Last of Us ist klar, der einst schlechte Ruf von Videospielverfilmungen konnte in den letzten Jahre ab­ge­schüt­telt werden. Aktuelles Beispiel ist Amazons postapokalyptische Serie Fallout, die sich auf Prime Video zum Publikums-Hit entwickelt und auch abseits vom Fernseher große Wellen schlägt.Denn nicht nur liegt die Rotten-Tomatos-Bewertung der Serie derzeit bei starken 94 Prozent, auch die Computerspielbasis erfreut sich aktuell großer Beliebtheit - im Speziellen die Titel Fallout 4, Fallout: New Vegas und Fallout 76. Wie die Analyse von SteamDB zeigt, konnte sich die Anzahl der Fallout-Spieler auf Valves Plattform seit Serienstart verdoppeln, teilweise sogar vervierfachen.Mehr als 140.000 Steam-Spieler entschieden sich am zurückliegenden Wo­chen­en­de gleichzeitig, den bis zu 14 Jahre alten Titeln einen erneuten oder sogar ersten Besuch abzustatten. Damit ist man zwar noch weit entfernt von einstigen Peaks zum Release der jeweiligen Fallout-Spiele, allerdings ist der Trend klar erkennbar.Um den Zug im Rollen zu behalten, kündigt Bethesda zeitgleich ein Next-Gen-Update für Fallout 4 an, das bereits vor zwei Jahren thematisiert wurde. Ab dem 25. April 2024 sollen vor allem die PlayStation 5 und Xbox Series X|S von einem Update profitieren, das mit neuen Einstellungen für den Leistungsmodus bzw. Qualitätsmodus und diversen Verbesserungen daherkommen soll - unter anderem ein 60-FPS-Upgrade und 4K-Auflösung.Auf dem PC werden hingegen Widescreen- und Ultra-Widescreen-Displays unterstützt, Quests aktualisiert und eine Überarbeitung am Creation Kit vorgenommen. Ferner stehen eine Steam-Deck-Zertifizierung, neue Skins, für Waffen und Rüstungen und eine Veröffentlichung im Epic Games Store auf dem Programm.