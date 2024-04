Fallout 4 bekommt bald das von Fans langerwartete Next-Gen-Update

Seit Kurzem sorgt die Fallout-TV-Serie von Amazon für Aufsehen, denn der postapokalyptische Spaß kommt bei Kritikern und Publikum bestens weg. Da greifen viele sicherlich zum Spiel, als Rückkehrer, aber auch Neueinsteiger. Und Bethesda liefert bald ein Next-Gen-Update nach.

Update kommt gut eineinhalb Jahre nach Ankündigung

60 fps, 4K-Auflösung

Zusammenfassung Fallout-TV-Serie von Amazon erhöht Spielinteresse

Bethesda kündigte Next-Gen-Update für Fallout an

Update-Veröffentlichung am 25. April 2024 geplant

Verbesserungen für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One und PC

Technische Highlights sind 60 FPS und 4K-Unterstützung

PC-Update bringt Widescreen-Support und Quest-Aktualisierungen

Steam Deck Zertifizierung und Verfügbarkeit im Epic Games Store

Dieses Update wurde allerdings bereits 2022 angekündigt, Anlass war damals der 25. Geburtstag der Rollenspiel- und Action-Reihe. Ursprünglich sollte es bereits im Vorjahr erscheinen, doch aus nicht näher bekannten Gründen geschah das nicht. Es ist denkbar, dass der Entwickler bzw. Microsoft die Veröffentlichung bewusst verschoben haben, um im Zusammenspiel mit der Amazon-Serie auf diese Weise noch mehr Begeisterung für das Spiel auslösen zu können - in diesem Fall vor allem bei jenen, die Fallout 4 bereits einmal oder sogar mehrfach durchgespielt haben.Wie dem auch sei, Bethesda hat nun per Blogbeitrag bekannt gegeben, dass das kostenlose Update am 25. April 2024 erscheinen wird. Die Next-Gen-Aktualisierung richtet sich in erster Linie an PlayStation 5 und Xbox Series X|S , allerdings bekommen auch PlayStation 4 und Xbox One Verbesserungen, auch der PC darf nicht fehlen.Geboten werden Einstellungen für den Leistungsmodus bzw. Qualitätsmodus sowie Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Technisch sind 60 Frames pro Sekunde und die Unterstützung von 4K die Highlights. Die PC-Version des Updates fügt Unterstützung für Widescreen- und Ultra-Widescreen-Displays hinzu, aktualisiert einige Quests und nimmt Korrekturen am Creation Kit vor.Ebenfalls neu sind eine Zertifizierung für das Steam Deck, außerdem wird Fallout 4 demnächst auch über den Epic Games Store verfügbar sein. Schließlich kommen auch noch neue Creation-Club-Gegenstände hinzu, darunter Skins für Waffen und Rüstungen.