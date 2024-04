Fallout London: Mega-Mod wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Es gibt nur wenige Projekte, die man mit Fallout London vergleichen kann. Denn die Fallout 4-Modifikation ist im Grunde ein völlig neues Spiel - und sollte in Kürze erscheinen. Doch daraus wird fürs erste nichts, schuld daran ist das offizielle Next-Gen-Update von Bethesda.

Vergangene Woche gab Fallout-Macher Bethesda überraschend bekannt, dass man das vor bereits langem angekündigte Next-Gen-Update am 25. April 2024 endlich veröffentlichen wird. Dieses sollte bereits im Vorjahr erscheinen, allerdings mussten Fans deutlich länger warten. Nun kommt es aber doch und womöglich haben die Entwickler das Timing an den Release der TV-Serie angepasst - denn schließlich sorgt die Amazon-Produktion derzeit für einen großen und sicherlich auch nicht ganz unerwarteten Spieler-Ansturm.Doch des einen Freud, des anderen Leid: Denn für die Macher der Total Conversion Fallout London bedeutet das Next-Generation-Update eine schlechte Nachricht. Sie mussten nämlich die Verschiebung ihres Spiels bekannt geben, die Modifikation sollte ursprünglich Ende am 23. April erscheinen.Das Problem ist hier nämlich, dass das Bethesda-Update auf einen Schlag die gesamte Arbeit zunichtemachen könnte, wie Dean Carter, der Team Lead des Freiwilligen-Projekts in einem Video erklärt. Grund dafür ist, dass das Next-Gen-Update den technischen Unterbau des Spiels so verändert, dass Fallout London schlecht bis nicht mehr funktionieren würde: "Mit dem neuen Update, das nur 48 Stunden später erscheint, stehen die letzten vier Jahre unserer Arbeit vor dem Aus.""Technisch gesehen ist es fantastisch, Fallout London mit den neuen möglichen Verbesserungen der Engine und den Leistungssteigerungen spielen zu können", sagt Carter. "Das bedeutet, dass wir die Engine noch mehr ausreizen können, als wir es ohnehin schon getan haben, sodass wir diese großartigen Verbesserungen der Qualität in der Modifikation bekommen."Zwar wissen viele Fans, dass man ein solches Update auch blockieren kann, laut Carter wolle man Fallout London möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen, auch jenen, die nicht wissen, wie man das Aufspielen verhindert.Wie lange die anstehende Aktualisierung von Fallout London dauern könnte, wissen die Mod-Macher derzeit nicht, deshalb spricht Carter von einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Es schließt zwar nicht aus, dass man auch mit einem schnellen "Day One Fix" Glück haben könnte, wahrscheinlicher ist aber eher, dass es Monate sein werden, bis man alles angepasst hat.