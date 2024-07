Windows 10: Mai-Update bringt wichtige Neuerung in den Einstellungen

Microsoft hat die Vorschau auf das nächste optionale und nicht sicher­heitsrelevante Update für die letzte Windows-10-Version herausge­geben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im Mai - und es gibt wieder etwas neues, an dem Microsoft arbeitet.

Update KB5036979 für Windows 10 Version 22H2

Bugfixes und mehr

Changelog Build 19045.4353

Neu! Dieses Update beginnt mit dem Rollout von kontobezogenen Benachrichtigungen für Microsoft-Konten in Einstellungen > Home. Ein Microsoft-Konto verbindet Windows mit Ihren Microsoft-Anwendungen. Das Konto sichert auch alle Ihre Daten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Abonnements. Sie können auch zusätzliche Sicherheitsschritte hinzufügen, um zu verhindern, dass Sie aus Ihrem Konto ausgesperrt werden. Diese Funktion zeigt Benachrichtigungen im Startmenü und in den Einstellungen an. Sie können Ihre Einstellungsbenachrichtigungen unter Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Allgemein verwalten.

Dieses Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Ihr Gerät aus dem modernen Standby-Modus wiederhergestellt wird. Es kann der Stoppfehler "0x9f DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" auftreten.

Das Update behebt eine Wettlaufbedingung, die das Starten eines Geräts verhindern kann. Dies tritt auf, wenn Sie einen Bootloader zum Starten mehrerer Betriebssysteme einrichten.

Dieses Update betrifft die Medienzuweisungen. Es verbessert deren Speichergranularität für einige Hardwarekonfigurationen. Dadurch wird die Leistung effizienter.

Das Update behebt ein Problem, das den Verwaltungspfad für den Backing Store eines Beschleunigers betrifft. Es tritt ein Speicherleck auf, von dem einige Geräte betroffen sind.

Mit diesem Update werden die COSA-Profile (Country and Operator Settings Asset) für einige Mobilfunkbetreiber auf den neuesten Stand gebracht.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Adressauflösungsprotokoll (ARP) des Container-Netzwerks betrifft. Es gibt die falsche Virtual Subnet ID (VSID) für externe Ports zurück.

Dieses Update betrifft die Hypervisor-geschützte Code-Integrität (HVCI). Es akzeptiert Treiber, die jetzt kompatibel sind.

Das Update enthält vierteljährliche Änderungen an der Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist-Datei. Es ergänzt die Liste der Treiber, die für BYOVD-Angriffe (Bring Your Own Vulnerable Driver) anfällig sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das den PPL-Schutz (Protected Process Light) betrifft. Sie können diese umgehen.

Das Update behebt ein Problem, das einige kabellose Ohrhörer betrifft. Bluetooth-Verbindungen sind nicht stabil. Dieses Problem tritt bei Geräten mit einer Firmware von April 2023 oder später auf.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Distributed Transaction Coordinator (DTC) betrifft. Beim Abrufen von Mappings tritt ein Speicherleck auf.

Das Update behebt ein Problem, das Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) betrifft. Die Post-Authentifizierungs-Aktionen (PAA) erfolgen nicht am Ende der Karenzzeit. Stattdessen werden sie beim Neustart ausgeführt.

Mit diesem Update werden einige Änderungen an der Windows-Suche vorgenommen. Sie ist jetzt zuverlässiger, und es ist einfacher, eine Anwendung nach der Installation zu finden. Mit diesem Update erhalten Sie außerdem eine personalisierte App-Suche.

Windows 10: Kumulativer Patch für 22H2

Die Änderungen halten sich dabei dieses Mal in Grenzen - es gibt nur eine als neu markierte Funktion in dem KB5036979-Update: Mit diesem Update beginnt das Windows-Team mit dem Rollout von kontobezogenen Benachrichtigungen für Microsoft-Konten in Einstellungen unter "Home".Dabei lassen sich in einem überarbeiteten Anzeigebereich für das eigene MS-Konto nun unter anderem zusätzliche Sicherheitsschritte hinzufügen, um zu verhindern, dass man aus seinem Konto ausgesperrt werden könnte. Näheres dazu erläutert das Windows-Team in dem Blog-Beitrag , der zu dem Vorschau-Update erschienen ist. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Neben den neuen Einstellungen für das Microsoft-Konto gibt es eine Reihe an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Update KB5036979 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 installiert haben und Update aus dem Vorschau-Kanal (Release Preview) beziehen.Der Build mit der Nummer 19045.4353 lässt sich ab sofort über die Windows Insider Updates beziehen. Wer möchte, kann das Update also manuell installieren und vorab von den Änderungen profitieren.Behoben werden unter anderem Probleme mit Bluetooth-Verbindungen, der Standby-Funktion sowie mit dem Bootloader behoben. Zudem wurde ein Fehler behoben, der sich auf die Funktionalität von Copilot auswirkte. Das Update KB5036979 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das nur über den Release-Preview-Kanal verteilt wird.Nach diesem Test wird es als optionales Update in der letzten April-Woche über die Windows Update-Funktion verfügbar sein. Geplant ist dann die automatische Freigabe für alle Nutzer zum Patch-Day Mai. Dieses Update enthält die folgenden Funktionen und Verbesserungen:Hier gibt es das aktuelle reguläre Update (Patch-Day):