Tesla: Verkäufe sinken erstmals seit vier Jahren, und zwar dramatisch

Der Elektroautobauer Tesla reitet seit bereits vielen Jahren auf einer Erfolgswelle, denn auch wenn die Gewinne nicht immer da oder hoch waren: Die Verkaufszahlen bewiesen, dass das Wachstum intakt ist. Doch nun scheint es eine Trendwende zu geben, und zwar ins Negative.

"Erstaunlicher Rückgang" der Tesla-Verkäufe

Druck der Konkurrenz

Problem Musk

Zusammenfassung Tesla erlebt Rückgang der Quartalsverkaufszahlen

Auslieferungen sanken um 20 Prozent gegenüber Vorquartal

New York Times berichtet über minimalistisches Tesla-Design

Chinesische und südkoreanische Hersteller holen auf

Tesla nennt Produktionsumstellung als Ursache für Rückgang

Lieferkettenprobleme und Brandanschlag beeinträchtigen Produktion

Elon Musks polarisierende Persönlichkeit wirkt abschreckend

Tesla ist und bleibt der wichtigste Pionier des Elektroautomarktes, doch das bedeutet nicht, dass man diesen auch dominiert - zumindest nicht in dem Maß, wie es noch vor kurzem der Fall war. Denn wie u. a. die New York Times (NYT) berichtet, vermeldete das Unternehmen von Elon Musk nun einen "erstaunlichen Rückgang" der Quartalsverkaufszahlen.Konkret Tesla gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass man im ersten Quartal dieses Jahres 386.810 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Das ist ein Rückgang von rund 20 Prozent gegenüber den 484.507 Fahrzeugen, die man im letzten Quartal 2023 verkaufen konnte. Diese Zahl war auch im Vergleich zum ersten Quartal 2023 deutlich niedriger.Die Vorreiterrolle von Tesla ist unbestritten, viele Kunden, die man mittlerweile zur breiten Masse zählen kann, sind von den Designentscheidungen aber offenbar abgeschreckt. Laut NYT zählen dazu die minimalistische Innenausstattung und das Fehlen von Knöpfen und Schaltern.Dazu kommt, dass die Konkurrenz nicht schläft und vor allem Hersteller aus China und Südkorea schnell zu Tesla aufschließen. Denn parallel zu Teslas Absatzrückgang vermeldeten Autobauer wie BYD und Hyundai gestiegene Absatzzahlen.Tesla versuchte den Rückgang kleinzureden bzw. mit externen Faktoren zu erklären: Zum einen teilte der Hersteller mit, dass dieser mit der Umstellung auf die Produktion des neuen Model 3 zusammenhängt, dazu kommen Lieferkettenprobleme nach den Attacken der Huthi-Rebellen auf die internationale Schifffahrt sowie der Brandanschlag auf die Gigafactory in Grünheide. Letzteres hat die Produktion Mitte März zwar eine Woche lang lahmgelegt, ob das bereits eine spürbare Auswirkung auf den Verkauf hatte, darf man aber durchaus bezweifeln.Es liegt deshalb nahe, dass die Probleme auch mit anderen Faktoren zusammenhängen, darunter Elon Musk selbst. Dieser ist vielen Tesla-Anlegern schon länger ein Dorn im Augen, da seine politisch polarisierende Persönlichkeit offenbar immer mehr potenzielle Kunden vom Kauf abhält.