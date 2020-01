Viber für Desktop - Am PC telefonieren und Nachrichten versenden

Telefonie und Instant-Messaging

Viber am PC nutzen

Ursprünglich wurde die Telefonie-Software Viber für Smartphones entwickelt, jedoch stehen auch Versionen für verschiedene Desktop-Betriebssysteme zur Verfügung. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 12.2.0.54 für Windows-Systeme an.Bei der Desktop-Version von Viber handelt es sich quasi um eine Erweiterung für die mobile VoIP-Software, zur Verwendung muss man Viber daher auf einem unterstützten Smartphone installiert und eingerichtet haben. Dafür ist dann zumindest für die Nutzung der PC-Version keine erneute Registrierung notwendig, es müssen lediglich die verwendete Handynummer eingegeben und ein QR-Code mit dem Mobilgerät eingescannt werden.Nach dem Log-in stehen dann alle Funktionen von Viber auch auf dem PC zur Verfügung. Sie können also mit Ihren Kontakten telefonieren, Videoanrufe tätigen, sowie Text- und Foto­nachrichten versenden und empfangen. Auch die von den Apps bekannten Sticker werden unterstützt. Die Kontaktliste, sämtliche Nachrichten sowie der Anrufverlauf werden zwischen dem PC und den mobilen Versionen synchronisiert.Das Versenden und Empfangen von Nachrichten via Viber ist weltweit kostenlos, sofern beide Seiten den Dienst verwenden. Am Smartphone können jedoch Kosten entstehen, wenn der Dienst über ein mobiles Datennetz läuft. Außerdem bietet Viber die Möglichkeit, Mobil- und Festnetztelefone direkt anzurufen (Viber Out), die dabei anfallenden Gebühren lassen sich auf der Website des Anbieters abfragen.Mit Viber für Desktop steht eine sinnvolle Erweiterung für die mobile Telefonie-App bereit, mit der Sie auch am PC mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben. Einen ähnlichen Funktionsumfang bietet das ebenfalls kostenlose Skype von Microsoft Neben der hier angebotenen Windows-Version kann Viber auf der Herstellerseite auch für MacOS und Linux, sowie als Apps für iOS und Android heruntergeladen werden.