Das Äußere des Cybertrucks sorgt für viel Aufregung. Doch wie steht es um die inneren Werte des kontroversen E-Autos ? Professionelle Zerleger haben sich jetzt daran gemacht, den Aufbau in einem Teardown-Video zu beleuchten. Es warten einige Überraschungen unter der Haube.

Großes Interesse an 48V

Rumble-Pack für Straßengefühl

Fehler gefunden

Zusammenfassung Erster Cybertruck-Teardown in Video

Chassis ohne Boden, Batterie als strukturelles Teil

Gigacasting-Verfahren für Karosserieteile angewandt

48-Volt-Architektur mit farblichen Markierungen

Einige Systeme bleiben bei 12 Volt

Lenksystem ohne mechanische Verbindung

Montagefehler bei Gummidichtungen und Scharnieren entdeckt

Vorschlaghammer, Kugelbeschuss, Flammenwerfer: Dem Cybertruck zuzusetzen, ist im Netz gerade Trend. Das Unternehmen Caresoft, das von Leistungsvergleichen und Beratung für die Automobilindustrie lebt, hat sich den besonderen Truck von Tesla jetzt deutlich sanfter vorgenommen. Wie man in einem Interview mit Autoline Network zeigt, hat man den Cybertruck für einen der weltweit ersten Teardowns zerlegt.Wie Firmen-Präsident Terry Woychowski erläutert, verfügt das Chassis des Cybertrucks, genau wie das Model Y, über keinen Boden. In beiden Fällen wird das Batterie-Paket auch als strukturelles Teil genutzt. Die Oberseite der Batterie ist verstärkt, um als Boden genutzt werden zu können. "Sie erzielen auf diese Weise einen großen Effizienzgewinn", so Woychowski zu diesem Aufbau. Ein weiterer Vorteil für den Teardown: Der Batterie-Boden lässt sich im Vergleich mit anderen E-Autos "relativ einfach" entfernen.Besonders beeindruckt zeigt sich der Experte nach dem Ausbau des Interieurs von den freigelegten Bauteilen der Karosserie. Tesla setzt auf ein "Gigacasting" genanntes Gussverfahren, bei dem Komponenten, die früher zusammengeschweißt wurden, in einem Teil gegossen werden können. Der Cybertruck treibt diese Idee weiter voran und setzt unter anderem erstmals auf eine Rückbankstruktur aus einem Stück. Das gilt auch für die Vordersitze, für die in anderen Autos die Strukturen typischerweise schlicht ausgestanzt werden.Für Caresoft von besonderem Interesse ist außerdem die 48-Volt-Architektur des Cybertrucks. Tesla hat hier mit einer farblichen Markierung für gute Ordnung gesorgt, alle 48-V-Leitungen und Stecker sind blau. Hochspannungskabel sind dagegen klar orange gekennzeichnet. Entgegnen der öffentlichen Wahrnehmung verbleiben aber manche Systeme im Cybertruck bei 12 Volt. Laut Woychowski muss man jetzt erst einmal Stück für Stück herausfinden, welche System wirklich umgestellt wurden.Interessant ist auch das Lenksystem, das erstmals auf eine mechanische Verbindung verzichtet. Um das Straßengefühl wie gewohnt zu übertragen, setzt Tesla auf einen Elektromotor im Innenraum. So kann etwa das Lenkgefühl auf einer holprigen Straße ""künstlich erzeugt"werden. An der Lenkachse selbst sorgen zwei Motoren für "Redundanz". Die Rückradlenkung des Cybertrucks hat nur einen Motor.Caresoft entdeckt beim Rückbau auch einige klare Fehler, die bei der Montage passiert sein müssen. So scheinen die Gummidichtungen nicht ordnungsgemäß eingesetzt worden zu sein. Außerdem wurde bei einer der hinteren Türen schlicht ein falsches Scharnier verbaut. "Alle Hersteller haben mit Markteinführungen zu kämpfen, aber Tesla hat offensichtlich seine eigenen Probleme", so Woychowski.