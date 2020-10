Veeam Agent für Microsoft Windows - Kostenlose Backup-Software

Unkomkomplizierte Datensicherung

Backups wiederherstellen

Mit dem kostenlosen Veeam Agent für Microsoft Windows 4.0.1.2169 (ehemals Veeam Endpoint Backup) legen Sie Datensicherungen Ihres Desktop-PCs oder Laptops an und stellen diese im Notfall wieder her. Dadurch gehen wichtige Daten etwa bei Festplatten­defekten oder Infektionen durch Malware nicht verloren.Die komplett in englischer Sprache gehaltene Freeware zeichnet sich durch eine aufgeräumte Oberfläche und einfache Bedienung aus. Ein Assistent führt Sie durch alle notwendigen Schritte, sodass die gewünschten Backup-Aufträge schnell erstellt sind.Sie können Ihren kompletten Computer sichern, sodass dieser jederzeit vollständig auf den Zustand des Backup-Zeitpunktes zurückgesetzt werden kann. Alternativ sichern Sie nur bestimmte Laufwerke mit wichtigen Inhalten oder legen Sicherungen von ausgewählten Verzeichnissen und Dateien an. Über Filterlisten können auch nur Dateien mit bestimmten Namen oder Endungen im Backup aufgenommen werden. Eine quellseitige Verschlüsselung sorgt zur den Schutz der Daten.Als Zielort nutzen Sie wahlweise lokale Datenträger, freigegebene Verzeichnisse im Netzwerk oder ein verfügbares Veeam Backup & Replication Repository. Sie können Backups manuell starten sowie über einen Zeitplaner regelmäßig wiederholen lassen, etwa an bestimmten Wochentagen oder beim Anschließen des Backup-Mediums.Auch legen Sie fest, wie lange die Datensicherungen erhalten bleiben sollen. In den Pro­gramm­einstellungen aktivieren Sie außerdem E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie über erfolgreiche sowie fehlgeschlagene Backups und sonstige Warnungen informieren.Über die Wiederherstellungsfunktion von Veeam Agent schreiben Sie die vollständige Sicherung an ihren Ursprungsort beziehungsweise auf einen neuen Datenträger zurück oder ex­tra­hie­ren einzelne Dateien und Verzeichnisse. Auch das Wiederherstellen auf Microsoft Hyper-V-VMs sowie Microsoft Azure VMs Ist mit der Software problemlos möglich.Während der Installation lässt sich außerdem ein bootfähiges Wiederherstellungsmedium (USB-Laufwerk, CD, DVD, BD, ISO-Image) erstellen - dadurch können Sie die Datenrettung selbst dann noch vornehmen, wenn Ihr Betriebssystem nicht mehr hochfährt.Neben der hier angebotenen Free-Edition steht Veeam Agent für Microsoft Windows auch in kostenpflichtigen Workstation- beziehungsweise Server-Versionen mit erweitertem Funktionsumfang zur Verfügung. Details zu den beiden Versionen finden Sie auf der Herstellerseite