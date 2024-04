Ohne Abo: Lebenslanger pCloud-Speicher mit bis zu 55% Oster-Rabatt

pCloud läutet die Osterfeiertage ein und bietet seinen beliebten Cloud-Speicher für die gesamte Familie zum Tiefpreis an. Ganz ohne Abo profitiert ihr jetzt von bis zu 55 Prozent Rabatt auf viele Lifetime-Tarife. Die Pläne sind jeweils auf bis zu fünf Benutzer ausgelegt.

Günstige Lifetime-Tarife statt nervige Abos

pCloud Family-Speicher ohne Abo Zu Ostern mit bis zu 55% Rabatt

Bester Cloud-Speicher: Die Vorteile von pCloud

pCloud Family-Speicher ohne Abo Zu Ostern mit bis zu 55% Rabatt

In den vergangenen Jahren hat sich pCloud als einer der führenden Cloud-Speicher-Dienste in Deutschland etabliert, vor allem dank eines einzigartigen Angebots: Statt regelmäßiger monatlicher Gebühren lockt das in der Schweiz ansässige Unternehmen mit attraktiven Lifetime-Paketen . Kunden genießen die Möglichkeit, mit einer einmaligen Zahlung dauerhaften Zugriff auf einen Online-Speicher mit bis zu 10 TB Kapazität zu erhalten.An Feiertagen wie Ostern versorgt pCloud die gesamte Familie und den Freundeskreis mit bis zu 55 Prozent Rabatt auf seine Family-Pläne. Das Angebot für den lebenslang sicheren Speicherplatz mit wahlweise 2 TB oder 10 TB Speicher gilt dabei für bis zu fünf Benutzer, jeweils mit einem eigenen Account. Die Kapazität kann je nach Bedarf in der Familie aufgeteilt werden.Seit über einem Jahrzehnt begeistert pCloud seine Nutzerbasis mit einem Premium-Cloud-Speicherangebot. Mehr als 20 Millionen Menschen haben sich für die kostengünstigen Lifetime-Optionen entschieden, die ohne wiederkehrende Abonnementgebühren auskommen. Die Sicherheitsstandards sind ein weiterer Pluspunkt, da sich pCloud an die strengen Datenschutzgesetze der Schweiz hält.Die Übertragung der Daten erfolgt bei pCloud stark geschützt mittels TLS/SSL und die Speicherung findet auf ISO-zertifizierten Servern in Luxemburg und Texas (USA) statt. Eine Verschlüsselung mit 256-Bit-AES gewährleistet dabei höchste Sicherheit. Besonders hervorzuheben ist das umfangreiche Web-Interface, das den Zugriff auf alle Daten und Funktionen direkt im Browser ermöglicht, sowie die verfügbaren Apps für Betriebssysteme wie Windows, Linux, MacOS, iOS und Android.Ferner bietet pCloud unbegrenzte Geschwindigkeiten beim Hoch- und Herunterladen von Daten und setzt keine Grenzen bei der Dateigröße. Das integrierte Backup-Feature erlaubt es, auch große Datenmengen problemlos zu sichern, mit Freunden und der Familie über Links zu teilen und dank der Rewind-Funktion ältere Versionen von Inhalte einfach wiederherzustellen.