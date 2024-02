War das Spiele-Streaming via Xbox Cloud Gaming bislang nur in Ver­bin­dung mit Titeln aus dem Game Pass möglich, könnte diese Ein­schrän­kung in diesem Jahr fallen. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt, das zeit­nah auch gekaufte Spiele in der Cloud bereitstehen sollen.

Wer die xCloud der Redmonder zum Streamen von Spielen nutzen möchte, benötigt aktuell nicht nur den Xbox Game Pass Ultimate , sondern muss sich zudem auf die in der Spiele-Flatrate enthaltenen Titel beschränken. Dort findet man zwar mittlerweile über 100 Spiele und einen Großteil der First-Party-Titel der Xbox Game Studios - etwa Forza, Halo, Gears of War und Flight Simulator - doch vor allem die Top-Spiele von Drittanbietern fehlen.In einem von Windows Central verifizierten Gespräch zwischen dem Xbox-Spieler "NASburg" und Phil Spencer bestätigt Microsofts Gaming-Chef, dass es für dieses Jahr geplant sei, auch abseits vom Game Pass gekaufte Titel über Xbox Cloud Gaming zu streamen. Ob das für alle Spiele gilt und ob man dabei auch weiterhin auf ein Ultimate-Abonnement angewiesen ist, verriet Spencer hingegen nicht.Das Spiele-Streaming rückt bei Microsoft immer weiter in den Fokus, getreu dem neuen Motto der Führungsriege: "Jeder Bildschirm kann eine Xbox sein." So stehen derzeit unter anderem passende Apps für Fernseher, die Xbox One , Smartphones, Tablets und Windows-PCs bereit, die das Cloud-Gaming innerhalb des Xbox Game Pass ermöglichen. Zudem werden viele Spiele um eine Touch-Bedienung für mobile Geräte ergänzt.Auch wenn sich die Zukunft von Microsoft Gaming vorrangig in der Cloud abspielen soll, werden die Redmonder an Xbox-Konsolen festhalten. Erst vor wenigen Tagen kündigte Xbox-President Sarah Bond an, dass man im Verlauf des Jahres Details zur nächsten Konsolen-Generation veröffentlichen wird. Das Versprechen: der "größte technische Sprung, den es jemals in einer Hardware-Generation gegeben hat."