Qualcomm hat in Form des Snapdragon 8s Gen 3 eine abgespeckte Version seines aktuellen Top-SoCs vorgestellt, der in Smartphones der oberen Mittelklasse eine ähnliche High-End-Performance bieten soll, wie sie sonst nur Flaggschiff-Geräten vorbehalten ist.

Neuer Top-Chip mit geringerem Maximaltakt

Snapdragon X70 5G-Modem und WiFi 7

Der neue Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 mit der internen Modellnummer SM8635 ist leicht unterhalb des in den meisten aktuellen High-End-Smartphones verbauten Snapdragon 8 Gen 3 angesiedelt. Der Chip bietet in vielerlei Hinsicht eine identische Ausstattung, allen voran die leistungsstarke Neural Process Unit (NPU), mit der diverse KI-Funktionen auf dem Gerät ohne die zwingende Notwendigkeit einer Internetverbindung umgesetzt werden können.Die Unterscheidung zwischen den beiden Top-Chips in Qualcomms Lineup ist trotz der Ähnlichkeiten einfach: der neue Chip hat eine geringere Maximalfrequenz und erreicht mit seinem ARM Cortex-X4-basierten Prime-Kerne nur maximal 3,0 statt 3,4 Gigahertz. Die vier Performance-Cores erreichen 2,8 GHz, während die drei Effizienzkerne nur mit bis zu 2,0 GHz arbeiten.Auch beim Modem muss man "Abstriche" hinnehmen, denn der Snapdragon 8s Gen 3 hat "nur" das aus der letzten Generation der Top-SoCs von Qualcomm stammende Snapdragon X70 5G-Modem integriert. Damit sollen im Downlink bis zu 5 Gigabit/s möglich sein, während im Uplink bis zu 3,5 Gbps erreicht werden. Der Unterschied dürfte sich für die meisten User allerdings nie bemerkbar machen. Bezüglich WLAN ist der Chip zudem bestens aufgestellt, unterstützt das WLAN-Modul doch auch schon WiFi 7.Die weitere Ausstattung des Chips kann sich ebenfalls sehen lassen. So werden Kameras mit bis zu 200 Megapixeln Auflösung unterstützt und es besteht die Möglichkeit, 4K-Videos mit bis zu 60 FPS wiederzugeben oder aufzuzeichnen. Slow-Motion-Videos sind mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde möglich. Externe Displays kann der Chip mit bis zu 240 Hertz bei 1080p-Auflösung ansprechen, wobei 8K-Ausgabe mit 30 Hertz möglich ist. Intern werden 4K-Display mit 60 Hertz und QHD+-Bildschirme mit bis zu 144 Hertz bedient.Je nach Hostgerät sind bis zu 24 Gigabyte LPDDR5x-Arbeitsspeicher möglich und der neue Snapdragon-Prozessor kann auch mit UFS-4.0-Speicher gekoppelt werden. Er unterstützt außerdem QuickCharge 5 mit bis zu 100 Watt Ladeleistung per Kabel. Qualcomm will mit dem neuen Chip vor allem den Wunsch der chinesischen Smartphone-Hersteller nach einem günstigeren High-End-SoC bedienen.Die Liste der ersten OEMs, die den Snapdragon 8s Gen 3 in ihren Geräten verbauen werden, liest sich deshalb wie ein Who-is-Who der chinesischen Smartphone-Branche: Honor, Xiaomi und dessen Tochter Redmi sowie die Oppo-Tochtermarken iQOO und Realme werden innerhalb der nächsten Monate eigene Smartphones auf Basis des neuen Chips auf den Markt bringen.