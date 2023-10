Snapdragon 8 Gen 3: Qualcomm will KI in die Hosentasche bringen

Qualcomm hat gestern den neuen Snapdragon 8 Gen 3 offiziell gemacht. Der neue Top-Prozessor wird in den Oberklasse-Smartphones des Jahres 2024 die Hauptrolle spielen. Schon in den nächsten Tagen kommen die ersten Geräte damit auf den Markt.

Qualcomm

Qualcomm springt voll auf den KI-Zug

NPU soll doppelte Leistung haben

Snapdragon X75 Modem

Der Snapdragon 8 Gen 3 unterscheidet sich von seinem Vorgänger vor allem durch die Umstellung auf ein neues Cluster-Design und einen Schwerpunkt auf KI-Funktionen, die nun in größerem Umfang ohne die Notwendigkeit eines Cloudzugriffes auf dem jeweiligen Smartphone umgesetzt werden sollen.Der neue Chip bietet wieder einen sogenannten Prime-Core, also einen ARM Cortex-X4-basierten Rechenkern, der eine maximale Taktrate von 3,3 Gigahertz erreicht. Dazu gesellen sich zwei Pakete aus jeweils drei bzw. zwei weiteren High-End-Cores auf Basis der ARM Cortex-A720-Architektur, die jeweils mit 3,2 bzw. 3,0 Gigahertz laufen. Außerdem gibt es zwei stromsparende ARM Cortex-A520-Kerne, die mit maximal 2,3 GHz arbeiten.Durch die Änderung der Core-Cluster verlagert Qualcomm den Schwerpunkt noch stärker auf die High-End-Cores, denn bisher gab es jeweils nur vier Performance- und vier Stromspar-Kerne. Die technische Basis ist erneut die 64-Bit-fähige ARMv9-Architektur. Qualcomm wirbt damit, dass die CPU durch die neue Struktur bis zu 30 Prozent mehr Leistung bei gleichzeitig 20 Prozent höherer Energieeffizienz bieten kann. Letzteres erreicht man vor allem durch die Umstellung auf eine noch modernere 4-Nanometer-Fertigung bei TSMC.Auch bei der Grafikeinheit legt Qualcomm kräftig nach und verspricht eine 25 Prozent schnellere Grafikverarbeitung bei 25 Prozent höherer Effizienz. Offiziell nennt Qualcomm wie so oft zuletzt keine Marketing-Bezeichnung für die neue Grafikeinheit des Snapdragon 8 Gen 3, es handelt sich jedoch um die Adreno 750. Die GPU erlaubt unter anderem 4K-Displays mit 60 Hertz intern und extern und kann im jeweiligen Gerät auch mit QHD+-Auflösung bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate liefern.Qualcomm will die Leistung seiner Neural Processing Unit (NPU) für KI-Aufgaben um fast 100 Prozent gesteigert haben und will dabei eine 40 Prozent höhere Leistung pro Watt liefern. Dadurch sollen die Smartphones der nächsten Generation in der Lage sein, größere Large Language Models (LLMs) für KI-Anwendungen lokal zu verarbeiten, was KI-Features auf dem jeweiligen Endgerät möglich macht, ohne dass dafür eine Internetverbindung vorhanden sein muss.Beim Speicher legt Qualcomm die Latte ebenfalls ein Stück höher und unterstützt jetzt schnelleren LPDDR5X-RAM mit 4800 Megahertz, wobei bis zu 24 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut werden können. Der Weg zu Geräten mit 24 GB RAM ist somit frei und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis erste Hersteller diese neue Option auch ausschöpfen.Bei den Bildverarbeitung bietet der Snapdragon 8 Gen 3 Unterstützung für Kameras mit maximal 200 Megapixeln Auflösung. 8K-Videos sollen ohne weiteres mit 30 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen sein. Slow-Motion-Videos sind bei 720p-Auflösung mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde möglich. Natürlich wird auch wieder Unterstützung für HDR10 und HDR10+, Dolby Vision und den HEVC-Codec geboten.Neu ist auch das Snapdragon X75-Modem, das im Downlink bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und im Uplink bis zu 3,5 Gbps ermöglicht. Das Modem unterstützt sowohl mmWave- als auch sub-6-GHz-5G-Netze und soll weltweit flexibel einsetzbar sein. Dank Quick Charge 5.0 können Smartphones mit dem Snapdragon 8 Gen 3 mit bis zu 100 Watt schnell geladen werden.Die ersten Geräte mit dem neuen Top-Chip werden bereits in den nächsten Tagen erwartet. So wird Xiaomi mit dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro bereits am 27. Oktober den Startschuss für die Verfügbarkeit des Snapdragon 8 Gen 3 in Smartphones geben, denn dann werden die neuen Topmodelle des chinesischen Herstellers vorgestellt. Wenig später, nämlich am 7. November will die Vivo-Tochter IQOO ebenfalls ein Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 3 vorstellen, bevor dann im Januar OnePlus und Oppo jeweils mit dem OnePlus 12 und dem Oppo Find X6 Pro nachlegen dürften.Am 17. Januar 2024 wird dann auch Samsung an der Reihe sein, denn dann sollen nach bisherigem Kenntnisstand die neuen Top-Smartphones der Galaxy S24-Serie mit dem Snapdragon 8 Gen 3 an den Start gehen. In Europa dürfte allerdings nur das Topmodell Galaxy S24 Ultra mit Qualcomms neuem SoC auf den Markt kommen, während die günstigeren Modelle den Samsung Exynos 2400 an Bord haben werden.