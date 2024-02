Snapdragon 8 Gen 4: Qualcomms mobiler Apple-Killer kommt im Oktober

Qualcomm hat angekündigt, dass man die erste Smartphone-Plattform mit der neuen "Oryon"-CPU im Oktober vorstellen will. Auch der Name steht wohl schon fest: Snapdragon 8 Gen 4. Auch in mobiler Form soll die vom Nuvia-Team entwickelte CPU die Lücke zu Apple schließen.

Qualcomm

Marketing-Chef nennt Termin deutlich früher als sonst

Zusammenfassung Qualcomm stellt im Oktober Snapdragon 8 Gen 4 vor

"Oryon"-CPU soll zu Apple aufschließen

Marketing-Chef McGuire verkündet Namen und Start

Snapdragon 8 Gen 4 basiert auf CPU-Design des Nuvia-Teams

Chip bietet verbesserte ARM-Kerne für mehr Leistung

Investition in NPU für On-Device-KI-Verarbeitung

"Phoenix"-Cores im neuen Chip mit bis zu 3,4 GHz

Normalerweise lässt sich der US-Chipgigant Qualcomm mit der Ankündigung seiner neuen High-End-Chips etwas mehr Zeit, schließlich will man eigentlich erst einmal dafür sorgen, dass die Verkäufe der aktuellen Prozessoren gut laufen. Im Fall des Snapdragon 8 Gen 4 ist man offenbar etwas aufgeregter als sonst, denn der Marketing-Chef von Qualcomm höchstpersönlich verriet zum Mobile World Congress 2024 , dass der neue Top-SoC im Oktober startet.Als Erscheinungsdatum für den Chip nannte Qualcomm Chief Marketing Officer Don McGuire in einem bei X/Twitter veröffentlichten Video den Monat Oktober. Auch nannte er den offiziellen Marketing-Namen des Chips, der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 lauten wird. Anders als bei seinen neuen PC-Chips auf der gleichen Basis führt Qualcomm hier also wohl kein neues Namensschema ein.McGuire bestätigte außerdem, dass der Snapdragon 8 Gen 4 mit der "Oryon" genannten CPU daherkommen soll, die von dem Team aus früheren Apple-Chipdesignern entwickelt wird, das Qualcomm vor einigen Jahren im Zuge der Übernahme der Startup-Firma Nuvia aufgekauft hatte. Der Chip soll mit angepassten CPU-Kernen auf ARM-Basis daherkommen, die erheblich mehr Leistung bieten als die zuletzt in den Snapdragon-Chips verwendeten Standard-ARM-Kerne.Was die Ausstattung des Snapdragon 8 Gen 4 angeht, versprach McGuire darüber hinaus, dass man weiterhin in das Neural Processing Unit (NPU) des Chips investieren will, um mehr On-Device-KI bieten zu können, also die Verarbeitung von Aufgaben aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz direkt auf dem jeweiligen Gerät mit lokaler Hardware, die ohne die Notwendigkeit einer Internetverbindung erfolgen kann.Der Snapdragon 8 Gen 4 wird derzeit unter dem Codenamen "Pakala" entwickelt und trägt die interne Modellnummer SM8750. Der Chip wird aller Voraussicht nach zwei Cluster aus den vom Nuvia-Team entwickelten "Oryon"-Kernen mitbringen, die mit Taktraten von bis zu 3,4 Gigahertz arbeiten. In beiden Fällen soll es sich aber um die "Phoenix" genannten High-End-Cores handeln, von denen zwei mit der hohen Maximaltaktrate arbeiten, während die anderen sechs etwas niedriger takten dürften.