Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ist aktuell das schnellste System on Chip

Je näher die geplante Markteinführung des Snapdragon 8 Gen 3 rückt, desto mehr Details werden über den Prozessor bekannt. Eine neue Bench­mark-Auf­lis­tung des Next-Generation-SoC zeigt eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vs. Apple A16 Bionic

Zusammenfassung Snapdragon 8 Gen 3 erreicht 1700/6600 Punkte bei GeekBench 5

12-20% höher als Snapdragon 8 Gen 2

A16 Bionic erreicht 1800/5300 Punkte

A17 Bionic wird im September mit iPhone 15 eingeführt

1+5+2-Kern-Cluster

Snapdragon 8 Gen 3 wird im Oktober vorgestellt, erste Geräte im November

Kann Qualcomm Apple schlagen?

Qualcomm

Der als sehr zuverlässig geltende Tippgeber, Digital Chat Station , hat auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo ein mutmaßliches "GeekBench 5"-Testergebnis des noch unveröffentlichten Snapdragon 8 Gen 3 veröffentlicht. Demnach erreichte der Prozessor 1700 Punkte in der Single-Core-Kategorie und etwa 6600 Punkte im Multicore-Test. Damit liegt der neue mobile Octa-Core-Prozessor 12 bzw. 20 Prozent höher als der Snapdragon 8 Gen 2, der im Durchschnitt 1500 bzw. 5000 Punkte im besagten Benchmark-Test erreicht.Sollten sich diese Werte des Chipsatzes bewahrheiten, würde der Snapdragon 8 Gen 3 im Single-Core-Segment unter Apples A16 Bionic (1800 Punkte) und im Multicore-Segment (5300 Punkte) weit darüber liegen. Der Apple-A16-Bionic-Chipsatz treibt derzeit das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max an. Der vermutlich deutlich effizientere A17-Bionic-Prozessor wird allerdings mit dem Apple iPhone 15 auch schon im September eingeführt.In einem separaten Leak, der von dem Twitter-Nutzer Revegnus zitiert wurde, heißt es, dass diese Werte auf der aktualisierten Konfiguration des Chipsatzes basieren, der einen 1+5+2-Kern-Cluster verwendet. Allerdings wurde der primäre Cortex-X4-Kern von 3,4 GHz auf 3,2 GHz heruntergefahren, während die fünf Leistungskerne jetzt zwei verschiedene Geschwindigkeiten verwenden, was zu einem höheren Multicore-Wert führt.Früher wurde spekuliert, dass der Snapdragon 8 Gen 3 eine Spitzen-Taktfrequenz von 3,7 GHz und eine um bis zu 50 Prozent höhere GPU-Leistung erreichen würde. Seitdem gab es jedoch keine weiteren Informationen dazu. Vielleicht ist diese spezielle CPU-Version reserviert und wird exklusiv für Samsung angeboten, ähnlich wie der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.Qualcomm hat bereits bestätigt, dass die nächste Snapdragon Summit im Oktober stattfinden wird , auf der sehr wahrscheinlich der Snapdragon 8 Gen 3 angekündigt wird. Die ersten Smartphones, die auf dieser Plattform laufen, werden voraussichtlich im November erscheinen. Xiaomi wird Berichten zufolge zu diesem Termin bereits die Xiaomi-14-Serie vorstellen.Würdet Ihr darauf wetten, dass Qualcomm Apple im Rennen um die mobilen Chipsätze schlagen wird? Schreibt uns doch Eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare.