Nothing: Neues Phone (2) mit Snapdragon 8+ Gen1 startet am 11. Juli

Die von Carl Pei, ehemaliger Mitgründer von OnePlus, gegründete Firma Nothing will ihr neues Flaggschiff, das Nothing Phone (2), gegen Mitte Juli offiziell vorstellen. Jetzt steht der Termin fest.

LED-beleuchtetes Gehäuse kehrt zurück

Zusammenfassung Nothing stellt am 11. Juli 2023 das neue Nothing Phone (2) vor.

LED-Elemente auf der Rückseite.

Snapdragon 8+ Gen 1 Octacore-SoC als High-End-CPU.

Akku mit 4700mAh Kapazität.

Design ähnelt Vorgängermodell.

Performance-Verbesserung zum Vorgänger.

Wie Nothing heute über seine Social-Media-Kanäle ankündigte , soll das neue Nothing Phone (2) am 11. Juli 2023 offiziell vorgestellt werden. Das Event findet dann um 17 Uhr deutscher Zeit statt. Weitere Details zu dem neuen Gerät nannte man bisher noch nicht, es gab aber einen kleinen Ausblick auf das Design, das sich wieder durch die Integration auffälliger LED-Elemente auf der Rückseite abheben soll.Die Anordnung der LEDs wird offenbar nicht geändert. Laut früheren Leaks, die auf CAD-Daten zurückgehen, wird das Nothing Phone (2) äußerlich dem Vorgängermodell sehr ähnlich sein und somit wieder eine Art "transparente" Optik bieten. Zu technischen Details gab es bisher nur wenige offizielle Aussagen.Bereits im Februar hatte man anlässlich des Mobile World Congress 2023 angekündigt, dass das Nothing Phone (2) mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 Octacore-SoC ausgerüstet sein soll. Dabei handelt es sich um den Flaggschiff-Chip des US-Plattformlieferanten aus dem letzten Jahr, also zwar um eine High-End-CPU, aber eben nicht um das neueste und leistungsstärkste Modell.Dennoch wird das Gerät im Hinblick auf die Performance damit kräftig zulegen, denn im ersten Nothing-Phone wurde auch eine Mittelklasse-Plattform verwendet. Ein weiteres Detail, bei dem es eine Verbesserung geben soll: der Akku. Der Stromspeicher des Nothing Phone (2) soll ein wenig größer werden, wobei im Vorfeld der Einführung im Juli zuletzt von 4700 mAh Kapazität zu hören war.Nothing will mit dem Phone (2) auf breiter Front in den US-Markt starten, wo man bisher nur in einem reduzierten Ausmaß aktiv war. Gerade in den USA, wo der Markt massiv von den großen Netzbetreibern dominiert wird, haben es vor allem die kleineren Smartphone-Anbieter schwer. Nur wenige Kunden kaufen ihre Geräte im freien Handel, während Apple und Samsung den Massenmarkt über die Provider bedienen.