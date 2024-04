Snapdragon X Plus: Qualcomm testet weitere ARM-CPU für Windows-PCs

WinFuture Exklusiv

Nachdem vor einigen Wochen bereits konkrete Hinweise auf mindestens vier Varianten des Snapdragon X Plus aufgetaucht waren, konnten wir jetzt herausfinden, dass Qualcomm intern mindestens zwei Versionen bereits seit einigen Monaten testet.

Mindestens zwei "Stufen" des Snapdragon X Plus

X1P und X1E: Modellnummern verraten Namen

Konkret handelt es sich um Chips mit den internen Identifikationsnummern X1P44100 und X1P46100. Leider wissen wir nichts zu den genauen Konfigurationen, also zu Taktraten, Kernzahlen und Verlustleistung. Die Basis der beiden neuen Varianten dürfte jedoch jeweils der gleiche Chip in Form des SC8350 sein, welcher wie im Fall des 12-kernigen, stärkeren Snapdragon X Elite SC8380 ebenfalls in mehreren Leistungsstufen verbaut werden kann.In den Testplattformen von Qualcomm, die seit mindestens Februar im Einsatz sind, wird der Snapdragon X Plus jeweils mit 16 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher mit UFS-4.0-Anbindung kombiniert. Außerdem ist hier immer auch ein Snapdragon X65 5G-Modem mit an Bord, mit dem der Chip stets von überall auf das mobile Internet zugreifen kann.Die Namensgebung des neuen Chips als Snapdragon X Plus lässt sich bereits anhand der SKU-Nummern anhand des "X1P" erkennen. Beim Snapdragon X Elite beginnen diese jeweils mit "X1E". Wann der neue, wahrscheinlich mit nur zehn statt 12 Rechenkernen ausgerüstete ARM-Prozessor für Windows-basierte Geräte von Qualcomm als Ergänzung zum für Mitte des Jahres angekündigten "Elite" auf den Markt kommen soll, ist bisher noch unklar.Qualcomm hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäußert, es gibt aber eine wachsende Zahl von Hinweisen, dass der Snapdragon X Plus bereits in näherer Zukunft präsentiert werden dürfte. Ursprünglich hatte Qualcomm auch noch eine achtkernige Variante seiner neuen ARM-CPUs für PCs in Arbeit, diese wurde aber wahrscheinlich eingestellt.Das Besondere an den neuen Chips der Snapdragon X-Serie sind die "Oryon" genannten CPUs auf Basis der von dem durch Qualcomm übernommenen Startup Nuvia entwickelten "Phoenix"-Rechenkerne. Es handelt sich um Custom-Cores, die zusammen einen erheblichen Performance-Schub mit sich bringen, dank dem die Lücke gegenüber Apples M-Serie geschlossen werden soll. Nuvia wurde einst von einer Reihe ehemaliger Apple-Chipdesigner gegründet, die zuvor die Grundlagen für den heutigen Erfolg von Apples ARM-SoCs gelegt haben.