Microsoft stellt Visual Studio App-Center ein - und nennt Alternativen

Ende 2017 hat Microsoft das App-Center für die Entwicklungsumgebung Visual Studio angekündigt - jetzt steht das Support-Ende fest. Es wird spekuliert, ob Microsoft vielleicht aufgrund von zu wenigen Nutzern und zu vielen Alternativen das App-Center schon wieder einstellt.

Microsoft

Beendigung des Supports 2025

Dazu gehören die folgenden:

Azure Pipelines

BrowserStack App Automate

Apple AppStore und TestFlight

Google Play und Google Play Console

Package Flights

Azure Native ISV Services: Datadog, Dynatrace und New Relic

Zusammenfassung Microsoft kündigt Ende des Visual Studio App Centers an

Support-Ende des App-Centers ist der 31. März 2025

Gründe für Einstellung könnten geringe Nutzung und KI-Trends sein

Microsoft äußerte sich nur indirekt zum Support-Ende

Kritische Fehlerbehebungen bis zum Support-Ende zugesichert

Ab 1. April 2025 keine Anmeldung oder API-Aufrufe mehr möglich

Microsoft listet Alternativen für App Center-Dienste auf

Ein weiterer Grund für die doch recht schnelle Beendigung des Supports für das Visual Studio App Center dürfte die stärkere Einbindung von KI in Entwicklertools sein. Das sind allerdings alles nur Spekulationen, denn wie das Online-Magazin Neowin meldet , hat Microsoft sich bisher nur indirekt zu dem Support-Ende geäußert.Die einzigen Informationen zur Beendigung der Unterstützung befinden sich aus Microsofts Learn-Website im Abschnitt für Visual Studio / App Center.Microsoft schreibt dazu: "Visual Studio App Center wird voraussichtlich am 31. März 2025 außer Betrieb genommen. Nach diesem Datum wird es nicht mehr möglich sein, sich mit Ihrem Benutzerkonto anzumelden oder API-Aufrufe zu tätigen. App Center wird noch bis zum 31. März 2025 mit kritischen Fehlerbehebungen und technischem Support unterstützt."Microsoft zieht also in absehbarer Zukunft den Stecker für Visual Studio App Center. App Center wird noch ein Jahr lang unterstützt.Zum 1. April 2025 wird Microsoft dann die Benutzeranmeldung und API-Aufrufe blockieren. Für diejenigen, die Visual Studio App Center gar nicht kennen: Das App-Center versammelt Cloud-Tools und -Dienste, die Entwicklern helfen sollen, Anwendungen für Windows, iOS, Android und andere Plattformen zu erstellen, zu testen, zu verteilen, zu überwachen und zu warten.Neben der Warnung über das bevorstehende Ende des Supports hat Microsoft gleich noch eine Liste mit Alternativen für die verschiedenen Abschnitte von Visual Studio App Center veröffentlicht.