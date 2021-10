Visual Studio 2022 für Mac startet in die öffentliche Betaphase

Microsoft hat die Verfügbarkeit der ersten Preview-Version von Visual Studio 2022 für den Mac bekannt gegeben. Zur Build-Entwicklerkonferenz 2021 hatte der Konzern die neue Entwicklungssoftware mit einer Reihe an neuen Funktionen vorgestellt.

Microsoft veröffentlicht erst Preview für Visual Studio 2022

Viele Verbesserungen, neuer Support

Eine Verzögerung gibt es

Die Entwicklung von Visual Studio 2022 läuft auch Hochtouren - jetzt startet auch die angekündigte Version für Nutzer von MacOS im öffentlichen Beta-Test (via Thurrot ). Zuvor hatte der Konzern bereits in einer privaten Beta-Runde auf Einladung hin die ersten Versionen veröffentlicht. Die Preview für Windows-Nutzer ist dabei schon seit Juni verfügbar , denn sie wurde kurz nach der Ankündigung der neuen Version veröffentlicht.Microsoft hat betont, dass es sich bei dieser Version auf die Bereitstellung eines nativen MacOS-Erlebnisses konzentriert. Damit soll die Nutzung von unterstützenden Technologien wie MacOS VoiceOver weiter erleichtert werden. Die Geschwindigkeit und Stabilität der neuen IDE wurde ebenfalls verbessert. Die Preview ist nach den ersten Meldungen schon sehr weit vorangeschritten und Entwickler melden weniger Abstürze.Die Unterstützung für .NET 6 und C# 10 wird mit der Version .NET 6 RC1 hinzugefügt. Für die mobile Entwicklung werden Xamarin Traditional-Projekte unterstützt, zudem gibt es Support für Spieleentwicklung mit Unity. Die .NET Multi-Plattform App UI (MAUI) wurde zwar auf das zweite Quartal 2022 verschoben, die Mac-Preview unterstützt aber bereits das Öffnen von .NET MAUI-Projekten. Daran wird Microsoft erst in späteren Versionen arbeiten, sobald die allgemeine Verfügbarkeit von .NET MAUI im nächsten Jahr startet.Diejenigen, die Visual Studio herunterladen möchten, können zwischen den Editionen Community, Pro und Enterprise wählen. Sie sind alle kostenlos und können auch zusammen mit älteren Versionen von Visual Studio installiert werden, also neben der eigentlichen Produktiv-Installation. Einen Link zu der aktuellen stabilen Microsoft Visual Studio Community-Version haben wir für euch am Ende dieses Beitrags verlinkt. Für die Beta müsst ihr euch bei Microsoft anmelden