Microsoft: Termin für Entwickler-Konferenz Build steht jetzt fest

Microsoft hat den Termin für die kommende Auflage seiner Entwickler-Konferenz Build jetzt offiziell bestätigt. Zuvor hatte ein Leaker das Datum für die Veranstaltung im Seattle Convention Center bereits in der Öffentlichkeit gestreut.

Premiere am neuen Ort

KI im Fokus

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Build-Konferenz vom 21. bis 23. Mai

Leaker hatte Datum schon vorab verraten

Entwickler-Event auch online im Stream verfügbar

Build 2024 erstmals im neuen Seattle Center

Über 50.000 qm Fläche und Gartenterrasse dabei

Details zu Anmeldung und Preisen noch offen

KI-Integration in Microsoft-Plattformen erwartet

Management-Ankündigungen bei Eröffnung geplant

Wie Microsoft nun mitteilte, werde die Build in diesem Jahr vom 21. bis 23. Mai stattfinden. Entwickler, die ihren Fokus auf Microsoft-Plattformen haben, sollten sich diese Tage also schon mal dick im Kalender blockieren. Denn auch wenn man nicht vor Ort ist, wird Microsoft viele Vorträge auch wieder online im Stream anbieten.Ein richtiger Besuch dürfte allerdings auch lohnenswert sein. Denn in diesem Jahr feiert die Build eine kleine Premiere: Sie findet zum ersten Mal im neuen Seattle Convention Center statt, das erst im letzten Jahr eröffnet wurde. Dieses bietet eine Veranstaltungsfläche von über 50.000 Quadratmetern, inklusive einer 1.300 Quadratmeter großen Gartenterrasse.Aktuell gibt es zu verschiedenen Details rund um die Konferenz noch keine Angaben. Dies gilt beispielsweise für den Termin, ab dem die Registrierung beginnt. Und auch die Ticketpreise stehen bislang nicht fest. Interessenten können allerdings auf der Build-Website ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und werden dann rechtzeitig vor dem Start des Vorverkaufs informiert.Auch das Programm der Build steht aktuell nicht fest. Es dürfte allerdings niemanden überraschen, wenn in diesem Jahr vor allem die Integration diverser KI-Technologien in die unterschiedlichen Microsoft-Plattformen im Zentrum der Vorträge und Workshops stehen werden.Insbesondere bei der Eröffnung der Veranstaltung dürfte es auch wieder Ankündigungen durch das Microsoft-Management geben, die nicht nur für Entwickler interessant sind. Im Jahr 2023 kündigte Microsoft auf der Build erstmals die Integration seines generativen KI-Assistenten Copilot in Windows 11 an.