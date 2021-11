Microsoft kündigt allgemeine Verfügbarkeit von Visual Studio 2022 an

Wie Microsoft heute verkünden kann, hat Visual Studio 2022 nach langer Entwicklung die allgemeine Verfügbarkeit erreicht. Die neueste Version der Entwicklungsumgebung bringt viele Anpassungen und Verbesserungen mit, unter anderem .NET 6.

Beim Web-Event angekündigt: Visual Studio 2022 steht bereit

.NET Conf 2021

.NET Runtime - Laufzeitumgebung für .NET

Microsoft Visual Studio Code - Code-Editor

Microsoft

Microsoft war der Start der Release-Version von Visual Studio 2022 (Version 17.0) und .NET 6 ein eigenes Web-Event wert. Bei dieser Einführungsveranstaltung betont der Konzern erneut, welche Fortschritte man mit der Entwicklungsumgebung und der .NET-Plattform gemacht habe. Passend dazu bietet die Produktseite von Visual Studio jetzt eine angepasste Übersicht der Neuerungen und die Möglichkeit zum Download für Windows und Mac.Unter anderem MSFT liefert hier eine passende Übersicht, die die wichtigsten Punkte des Updates noch einmal zusammenfasst. Eine der bedeutenden Änderungen ist sicher die lange erwartete Umstellung auf 64-Bit, was die Nutzung von moderner Hardware und mehr Speicher möglich macht.Visual Studio 2022 soll in seiner neuen Version auch deutlich besser Hilfestellungen auf Basis von Tools wie IntelliCode leisten können. Darüber hinaus soll der KI-gestützte "Co-Pilot" in Bezug auf die Syntax Programmierern viel Arbeit abnehmen. Im besten Fall erkennt diese Fehler oder macht Vorschläge zur Steigerung von Effizienz und Leistung.Alle, die sich Details zum .NET 6 Release wünschen, werden von Microsoft dann bei der .NET Conf 2021 versorgt, die ab dem 9. November für zwei Tage über alle Einzelheiten der weitreichenden Anpassungen informiert. Eine Vorschau der Release-Notes hatte Microsoft zuletzt zur Ankündigung des zweiten Release-Kandidaten in Form eines Blogposts geliefert. Die neue .NET-Plattform kommt auf Windows 11 und Windows 10 sowie MacOS- und Linux-Systeme.